“Mi corazón está roto”: Nicole Kidman abandona el Festival de Venecia tras la repentina muerte de su madre

(EFE) – La australiana Nicole Kidman no pudo recoger este sábado la Copa Volpi a Mejor Actriz del Festival de Venecia por el reciente fallecimiento de su madre: “Mi corazón está roto”, confesó en un comunicado leído durante la gala.

La directora neerlandesa de la película Babygirl, Haila Rijn, recogió el premio en su nombre y leyó una carta ante el público congregado en el Palacio del Cine, donde tiene lugar la ceremonia.

“Hoy llegué a Venecia para enterarme inmediatamente después de que mi maravillosa y valiente madre, Janelle Ann Kidman, acababa de fallecer. Estoy afectada y tengo que estar con mi familia, pero este premio es para ella. Ella me ayudó y me hizo”, dijo la actriz en su misiva.

Y agregó: “Mi mayor gratitud es poder decir su nombre ante todos vosotros. Mi corazón está roto. Los quiero. Nicole”.

Kidman ha participado en el 81 Festival de Venecia protagonizando Babygirl, un thriller erótico con Antonio Banderas que le ha valido su primera Copa Volpi.

‘Babygirl’ director Halina Reijn accepts the #Venezia81 Best Actress award on behalf of Nicole Kidman, whose mother passed away upon her arrival to Venice pic.twitter.com/ig0Z6VpYC7

— Deadline (@DEADLINE) September 7, 2024