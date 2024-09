Charli XCX y Lorde cantaron por primera vez el remix de “Girl, so confusing” en vivo: Así fue el icónico momento pop

La cantante británica Charli XCX sorprendió a los asistentes a su concierto más reciente en Estados Unidos al invitar a Lorde y Addison Rae a unirse a ella en el escenario para interpretar remixes de hits incluidos en su disco “Brat”. Rae, por su parte, también debutó en vivo su canción "Diet Pepsi".

Charli XCX sorprendió a los asistentes de su concierto más reciente con una invitada especial: nada más y nada menos que Lorde, para interpretar el remix de Girl, so confusing.

La inesperada aparición de la neozelandesa en el show del lunes pasado en el Madison Square Garden de Nueva York marcó uno de los momentos más icónicos de la gira SWEAT hasta el momento.

El público dio pie a una estruendosa ovación tras ver sobre el escenario a la intérprete que saltó a la fama con Royals en 2013. Vestida de negro, contrastó completamente con Charli XCX, que lucía un conjunto de tonos claros.

Ambas cantaron juntas el pre-coro de la reversión del hit incluido en brat, que incluye versos que hacen referencia a su similitud física y a la percepción que los medios han mantenido por años respecto a ambas: “La gente dice que nos parecemos/Dicen que tenemos el mismo pelo”.

Lee también: Charli XCX convirtió a Lorde en una “brat” y la sumó al remix de su canción “Girl, so confusing”

Pero no fue la única presentación inédita de la noche, pues también se sumó Addison Rae.

La estadounidense, que adquirió fama mundial en 2019 gracias a sus bailes viralizados en la red social TikTok, debutó en vivo su nueva canción Diet Pepsi y también participó en la remezcla de Von Dutch.

La gira SWEAT, que recorre Estados Unidos y Canadá, continuará hasta el 23 de octubre y tiene como protagonistas a Charli XCX y Troye Sivan. Este último, presentando su disco Something to Give Each Other.