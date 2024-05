“Si no puedo caminar, me arrastraré”: Céline Dion comparte resiliente mensaje en tráiler de documental sobre su enfermedad

La artista tras "My Heart Will Go On" anunció en 2022 que estaría un tiempo fuera de los escenarios tras revelar su diagnóstico de síndrome de persona rígida. La película ofrecerá a los espectadores una visión íntima de la vida de Dion, así como su lucha para compatibilizar el trastorno neurológico con su carrera.

(CNN) – Céline Dion sabe lo poderoso que puede ser el amor.

Esto es especialmente evidente en el nuevo tráiler de su próximo documental I Am: Céline Dion, en el cual muestra hasta qué punto su amor por cantar y actuar en directo la mantiene en pie mientras vive con el síndrome de la persona rígida, un muy poco frecuente trastorno neurológico.

En uno de los momentos más impactantes del avance publicado el jueves, la voz tras My Heart Will Go On, un clásico del soundtrack de Titanic, habla de lo importante que es para ella actuar: “Trabajo duro todos los días, pero tengo que admitir que ha sido una lucha. Lo echo mucho de menos. Echo de menos a la gente. Los echo de menos”.

“Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo andar, me arrastraré”, añade la artista, con lágrimas en los ojos. “Y no me detendré. No me detendré”.

Dion anunció en diciembre de 2022 que se tomaba un tiempo libre de sus compromisos profesionales para centrarse en su salud tras revelar su diagnóstico de síndrome de persona rígida. En ese momento, dijo que la afección no le permitía “cantar como está acostumbrada”.

Según una sinopsis oficial, la película ofrecerá a los espectadores una visión íntima de la vida de Dion “mientras revela su batalla” contra la enfermedad “y lo lejos que ha llegado para seguir actuando para sus queridos y leales fans”.

“Mi voz es el director de orquesta de mi vida”, dice Dion en el adelanto. “Necesito mi instrumento”.

I Am: Celine Dion estará disponible vía streaming en Prime Video a partir del próximo 25 de junio.

Mira el tráiler del documental I Am: Celine Dion