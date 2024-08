Tras cameo en “Deadpool y Wolverine”: Reconocido actor de Marvel niega tener planes para retomar su personaje

Nota del editor: Este artículo contiene spoilers importantes de Deadpool y Wolverine.

Tras ser un éxito en taquilla a días de su estreno, Deadpool y Wolverine, todavía sorprende a los fanáticos de Marvel con el retorno de Hugh Jackman y con algunos cameos que han llamado la atención en la película.

La aparición de Chris Evans ha sido una de las más comentadas, sobre todo porque no regresa para dar a Capitán América, sino que retoma a Johnny Storm o la Antorcha Humana, un papel que interpretó a inicios de las 2000 en la cinta Los 4 fantásticos, que incluso tuvo una secuela.

En tanto, el actor de 43 años apareció por última vez en una película de Marvel en 2019, cuando se estrenó Avengers: End Game, donde participó como uno de los protagonistas al interpretar a Steve Rogers, misma instancia en la que de se despidió de su personaje.

En una reciente entrevista con E! News, Evans comentó que participó de la última entrega de Deadpool porque “cada vez que llama Ryan (Reynolds)”, sabe que “será divertido”. Sin embargo, dijo que está ocasión era “especial”, pues pudo retomar a un personaje que ama.

Incluso, el intérprete posteó en sus historias de Instagram una foto junto a los protagonistas, en la que les agradeció por la oportunidad y donde afirmó que “volver a interpretar a Jhonny fue un sueño hecho realidad“, porque ese papel siempre tendrá un “lugar especial” en su corazón.

En tanto, el actor confirmó al medio que no tiene planes a futuro con Marvel, ni para Jhonny ni para el Capitán América, personaje que incluso tendrá una nueva película con otro protagonista.

