Dieron comida cruda y cambiaron orquesta por strippers: El fallido baile temático de “Bridgerton” que cobró hasta $1 millón por entrada

A casi una semana del evento, los fans de Bridgerton siguen indignados por un evento temático que rápidamente pasó del glamour a la decepción y acabó como una polémica viralizada en redes sociales.

“Únete a nosotros para una noche de sofisticación, gracia y encanto histórico. Vive una noche sin igual, llena de música, baile y trajes exquisitos”, rezaba uno de los principales textos publicitarios de su sitio web (ahora desactivado).

La actividad en cuestión se llevó a cabo domingo pasado en Detroit, Estados Unidos. Y si bien no tenía relación oficial con la producción de Netflix ni Shondaland, se inspiraba en ella e invitaba a los seguidores a “adentrarse en el encantador mundo de la época de la Regencia”.

Pero varios de los asistentes, que pagaron entre $150 y mil dólares (alrededor de $135 mil y $1 millón de pesos respectivamente) por entrada, señalaron que lo que se ofreció estuvo muy lejos de las expectativas.

No solo acusan que la decoración lucía de bajo presupuesto, sino también que la comida servida estaba cruda y había una bailarina de pole dance como entretenimiento, cuando lo prometido había sido una orquesta instrumental.

Pedro Soto, quien estuvo entre el público aquel día junto a su esposa, dijo al medio local WXYZ que los tickets que pagaron decían incluir comida, bar y mesas y sillas “para sentarse y disfrutar” mientras disfrutaban de una orquesta instrumental de fondo.

“Va a sonar raro, pero lo que realmente nos dieron fue jugo en polvo de una botella, sin bar. Tampoco había suficientes asientos. Tuvimos que reutilizar vasos, no había suficientes platos. Los telones de fondo eran de papel. No había nada especial”, recordó.

Según las acusaciones contenidas por múltiples usuarios en un hilo de X, la comida disponible se agotó al cabo de una hora, estaba a medio cocinar y fue servida por personal vestido con poleras deportivas. No hubo juegos temáticos, ni alcohol, ni suficientes sillas para sentarse.

Thread about the Bridgerton Ball SCAM in Detroit that I (and hundreds of others) spent $300 on pic.twitter.com/EUgX482w8j

— Rachel Eaton @ Realta (@rayleearts) September 24, 2024