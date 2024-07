Blur lanza álbum en vivo para conmemorar sus conciertos en el Wembley Stadium

La banda realizó los conciertos el 8 y domingo 9 de julio del año pasado, fin de semana musical al que asisitieron más de 150 mil personas.

A un año de sus exitosos espectáculos, Blur lanzó Live at Wembley Stadium, un nuevo álbum en vivo que inmortaliza los shows del 2023, a los que asitieron más de 150 mil fanáticos.

Durante los conciertos, que se realizaron el sábado 8 y domingo 9 de julio de 2023, la banda británica deleitó a su audiencia con una selección de diversos hits que abarcan toda su trayectoria.

Estos fueron desde los temas más recientes como The Narcissist y St Charles Square del álbum The Ballad of Darren, hasta clásicos eternos como There’s No Other Way, Popscene y Beetlebum.

El evento marcó un momento cumbre en la carrera de Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree, tras dar interpretaciones que fueron ovacionadas por el público.

El disco Live at Wembley Stadium captura el espectáculo visual y musical que hizo que estos conciertos fueran tan especiales.

La crítica no escatimó en elogios para la banda, otorgándoles una calificación de 5 estrellas y destacando la magnitud y el impacto cultural de estos shows en la historia de la música británica.