De su propio bolsillo: Bad Bunny pagó publicidad advirtiendo “corrupción” del partido gobernante de Puerto Rico

Bad Bunny confirmó públicamente haber sido él quien compró banners publicitarios en contra el Nuevo Partido Progresista (PNP) de Puerto Rico en el marco de las próximas elecciones generales que se llevarán a cabo en el territorio.

La voz tras éxitos como Titi Me Pregunto, UN PREVIEW y WHERE SHE GOES dio a conocer el gesto a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), donde compartió imágenes de los letreros en cuestión, ubicados estratégicamente en las principales avenidas de San Juan.

“Quien vota PNP no ama a Puerto Rico” y “Votar PNP es votar por la corrupción”, leían algunas de las piezas. “Anuncio pagado por Benito Antonio Martínez Ocasio. Un puertorriqueño que ama a Puerto Rico”, escribió el rapero.

Su confirmación, en tanto, llegó luego de que el partido interpusiera una querella en contra de la empresa que produjo los letreros, bMedia, en la Oficina del Contralor Electoral local.

Ello, porque el autor tras vallas publicitarias se mantenía, hasta entonces, en el anonimato. En esa misma línea, estas no establecían “quién quiere influenciar a los votantes, en clara violación a las leyes aplicables”, según leía el recurso.

Además, solicitaba el inicio de una investigación al respecto, así como la identificación y divulgación de la persona natural o jurídica tras el acto.

“Aquellos que nos acusan de corrupción son los verdaderos corruptos. Estas pautas son contrarias a la ley y, tan culpable, es quien los paga, como la entidad que los publica en sus pantallas”, denunció el secretario general del PNP, Hiram Torres Montalvo.

Las elecciones generales en Puerto Rico

Los puertorriqueños, en tanto, están llamados a acudir a las urnas el próximo 5 de noviembre, día en que definirán quién sucederá a Pedro Pierluisi, su actual gobernador.

También decidirán a su próximo comisionado residente, además de legisladores, senadores y alcaldes.

Los principales candidatos a la gobernación son Jenniffer González, del Partido Nuevo Progresista (PNP); Jesús Manuel Ortiz, del Partido Popular Democrático (PPD); Juan Dalmau, representante de la alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); y Javier Jiménez, de Proyecto Dignidad.