(CNN en Español) – El conejo malo no solo se presentó en Coachella, como artista principal y el primer latino en encabezar el cartel del festival musical, sino que este jueves lanzó su nueva canción, Where She Goes (A dónde ella va, en español). Y aunque el título está en inglés, toda la letra del tema es en español.

El tema lo escribió Bad Bunny y lo produjo Mag y su ingeniero La Paciencia.

“(La canción) fusiona a la perfección Jersey Club con elementos sutiles de dembow para crear un ritmo hipnotizante”, dice un comunicado compartido por RIMAS, su disquera.

El Jersey Club es un estilo de música electrónica que se originó en Nueva Jersey y toma elementos de la música electrónica de Baltimore y ritmos del hip hop, según la revista musical The Fader.

Cómo Bad Bunny creó Where She Goes

Y aunque no estaba en sus planes lanzar música nueva este año, según le dijo el puertorriqueño a Zane Lowe en Apple Music 1, esta canción merecía ver la luz lo más pronto posible.

“Tenía esta idea, tenía este sentimiento y dije: ‘a la m****, vamos a hacerlo’”, le contó Bad Bunny a Lowe.

Según el cantante, su productor, Mag, le envió la melodía del tema hace unos 8 o 9 meses. “Desde que la oí me gustó. Pero no escribí nada, solo la guardé. La recordé hace unos dos meses… la busqué y cuando la reproduje, empecé a cantar automáticamente”, explicó Bad Bunny a Lowe.

En el mismo programa agregó que tras esta experiencia fue directamente al estudio a grabarla y le dijo a su equipo: “Creo que tengo un nuevo himno”.

Según el boricua, la manera en que lanzó esta canción –sin esperarlo– es su visión actual sobre la música: disfrutar y trabajar cuando se siente inspirado.

“Esta canción me vino a la mente y la grabé y la voy a lanzar ahora, así es como quiero seguir, simplemente disfrutando, simplemente sintiéndola. No puedo decir que estoy trabajando porque lo disfruto demasiado”, afirmó Bad Bunny a Lowe.

Los detalles del video

El videoclip fue dirigido por STILLZ y producido por WeOwnTheCity. Se grabó en un área desértica del estado de California, en Estados Unidos. Con imágenes disonantes que alternan a Bad Bunny manejando, caballos galopeando, un árbol y una fiesta nocturna.

Llama también la atención los planos a detalle a animales desde gallos hasta un escorpión.

El video también cuenta con la aparición especial del exfutbolista Ronaldinho.

El video termina con dos palabras: “Nadie sabe”, en una valla publicitaria. ¿Una respuesta a la pregunta que plantea el título de la canción?

La letra de la canción es explícita, pero habla de un encuentro pasional con una mujer y la pregunta: ¿Se olvidó esta chica del conejo?