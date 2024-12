Austin Butler protagonizará la nueva película de “American Psycho” dirigida por Luca Guadagnino

El filme, basado en la novela de Bret Easton Ellis, reimaginará la historia de Patrick Bateman (llevado por primera vez al cine con Christian Bale como protagonista en el año 2000), un vanidoso trabajador de Wall Street que lleva una doble vida como asesino en serie.

Austin Butler fue confirmado como protagonista de una nueva película de American Pyscho.

La película estará dirigida por Luca Guadagnino, y según constata Variety, la cinta llegará como una nueva adaptación de la novela de suspenso publicada en 1991, misma que inspiró la película protagonizada por Christian Bale casi una década más tarde.

Guadagnino, director del éxito de taquilla Challengers —estrenada este año y nominada a Mejor Película, Mejor actriz de musical o comedia para Zendaya y Mejor Musical o Comedia en los recientemente anunciados Globos de Oro 2025—, no es ajeno en trasladar best-sellers literarios al séptimo arte.

Ya lo hizo en 2017 con Call Me By Your Name, producción que contó con tres nominaciones a los Premios Óscar y despegó la carrera de Timothée Chalamet en la gran pantalla.

Se basó, en tanto, en el libro del autor italiano-estadounidense André Aciman, de 2007.

Fue confirmado que el guion de la nueva versión de American Psycho será escrito por Scott Z. Burns.

¿De qué trata American Psycho?

La trama original del libro de Bret Easton Ellis recorre en primera persona las vivencias de Patrick Bateman, un sofisticado, inteligente y vanidoso economista de la bolsa de Wall Street que cuenta con un lado oculto como asesino en serie.

Aunque Austin Butler asumirá el papel principal en esta versión, se anticipa que Guadagnino podría reinterpretar la historia de una manera completamente distinta a la que mostró Bale en su momento.