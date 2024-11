Con Feid, Young Miko y Anitta entre los nominados: Estos son los artistas latinos que figuran en los Grammy 2025

Este viernes se publicó la lista oficial de los nominados a los Premios Grammy 2025, que está encabezada por artistas como Beyoncé, Charlie XCX y Taylor Swift, pero también considera músicos latinos como Feid, Young Miko y Anitta.

La lista, como cada año, fue seleccionada por los miembros votantes de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

La entrega de galardones tomará lugar el próximo domingo 2 febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, y se retransmitirán vía streaming en directo y bajo demanda a través Paramount+.

Entre los nominados en las categorías latinas, se incluyen nombres consolidados como Shakira, Bad Bunny y Marc Anthony, así como talentos emergentes como Rawayana y Feid.

Las nominaciones abarcan géneros diversos como pop, música urbana, rock y música alternativa, música mexicana y tropical. En música clásica, Gustavo Dudamel y Gabriela Ortiz representan la excelencia latina, mientras que en jazz, Miguel Zenón competirá en las categorías de jazz latino.

En las categorías de Mejor Álbum Pop Latino, Anitta, Luis Fonsi y Kali Uchis destacan entre los nominados. Para Mejor Álbum de Música Urbana, figuran Bad Bunny, J Balvin y Residente.

En el rubro de rock o música alternativa, aparecen Mon Laferte y Nathy Peluso, entre otros.

Además, Peso Pluma y Chiquis compiten por el Mejor Álbum de Música Mexicana, mientras que Marc Anthony y Juan Luis Guerra lideran la categoría de Mejor Álbum Latino Tropical.

Karol G, quien ha recibido múltiples nominaciones para los Latín Grammy de 2024, no fue incluida en esta lista, lo que ha sorprendido a sus seguidores.

Los nominados en las categorías de música latina y jazz latino son:

Mejor álbum pop latino

Funk Generation, Anitta

El Viaje, Luis Fonsi

GARCÍA, Kany García

Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira

ORQUÍDEAS, Kali Uchis

Mejor álbum de música urbana

nadie sabe lo que va a pasar mañana, Bad Bunny

Rayo, J Balvin

FERXXOCALIPSIS, Feid

LAS LETRAS YA NO IMPORTAN, Residente

att., Young Miko

Mejor álbum latino de rock o música alternativa

Compita del Destino, El David Aguilar

Pa’ Tu Cuerpa, Cimafunk

Autopoiética, Mon Laferte

GRASA, Nathy Peluso

¿Quién trae las cornetas?, Rawayana

Mejor álbum de música mexicana (incluyendo tejana)

Diamantes, Chiquis

Boca Chueca, Vol. 1, Carín León

ÉXODO, Peso Pluma

De Lejitos, Jessi Uribe

Mejor álbum latino tropical

MUEVENSE, Marc Anthony

Bailar, Sheila E.

Radio Güira, Juan Luis Guerra 4.40

Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional), Tony Succar, Mimy Succar

Vacilón Santiaguero, Kiki Valera

Mejor álbum de jazz latino

Spain Forever Again, Michel Camilo & Tomatito

Cubop Lives!, Zaccai Curtis

COLLAB, Hamilton de Holanda & Gonzalo Rubalcaba

Time and Again, Eliane Elias

El Trio: Live in Italy, Horacio ‘El Negro’ Hernández, John Beasley & José Gola

Cuba and Beyond, Chucho Valdés & Royal Quartet

As I Travel, Donald Vega feat. Lewis Nash, John Patitucci & Luisito Quintero