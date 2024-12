Ariana Grande revela que revisó junto a Cynthia Erivo su contrato para tener “igualdad de condiciones”

Durante un evento organizado por la fundación SAG-AFTRA, Ariana Grande reveló que ella y su compañera de reparto en Wicked, Cynthia Erivo, decidieron revisar juntas sus contratos para asegurarse de tener términos equitativos.

Grande explicó que la decisión surgió de un compromiso de respaldo y transparencia entre ambas.

“Hablamos mucho de este pacto para cuidarnos mutuamente y ser realmente honestas respecto a cualquier cosa que pudiera surgir”, comentó la cantante.

ariana grande says she and cynthia erivo went over their contracts together to ensure they both had what they needed: “let’s go beat per beat through this together and make sure that we’re aligned in what we need because if you need something, we need it together.” pic.twitter.com/pDdbrdUb9k

— Ariana Grande Today ☼ (@ArianaToday) December 14, 2024