Ángel Parra Orrego reflexiona sobre su legado familiar: En la música de Violeta “está la identidad de Chile”

En entrevista con CNN Magazine, el músico chileno habló el lanzamiento de su primer disco en nueve años junto a Ángel Parra Trío: “Desde el Alma”. La portada del álbum, en tanto, rinde homenaje a sus raíces familiares, pues retrata a su padre tocando la guitarra junto a su abuela, la legendaria Violeta Parra.

El destacado músico chileno Ángel Parra Orrego habló con CNN Magazine sobre su más reciente lanzamiento con el Ángel Parra Trío: Desde el Alma, su primer álbum en casi una década.

Este trabajo, que refleja una nueva exploración musical y un retorno a los orígenes, marca una etapa importante en la carrera del artista, quien pertenece a una de las familias más influyentes en la música chilena, los Parra.

Parra, quien a sus 58 años es considerado uno de los mejores músicos de Chile, reflexionó sobre la importancia de seguir el camino correcto en esta etapa de su vida.

“Es bonito a esta edad tener buen estado mental y físico para desarrollar muchas cosas”, comentó el músico, subrayando que mantenerse activo le ha permitido seguir creando música con pasión, pues “las manos dan todavía para rato”.

Haciendo honor a dicho camino artístico, el pasado 20 de septiembre lanzó Desde el Alma, el primer disco en nueve años que lanza junto a su banda Ángel Parra Trío.

“Estoy buscando esa simplicidad que buscan muchos artistas cuando están más viejos. Tratar de encontrar un disfrute en el escenario cada vez más mayor”, explica en torno a este nuevo trabajo, que busca ofrecer una experiencia dinámica para el oyente.

La portada del álbum, en tanto, rinde homenaje a sus raíces familiares: muestra a su padre, Ángel Parra, junto a su abuela, la legendaria Violeta Parra.

“Estoy siempre refiriéndome al pasado. Eso me gusta. Pero no de una manera nostálgica ni como aprovechándose. No soy folclorista, soy jazzista y soy rockero”, enfatiza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CNNChile (@cnnchile)

“Hasta el día de hoy sigue pesando en la historia de Violeta, un poco, que todavía no hay una suficiente claridad de parte del país completo de darse cuenta de lo que ella realmente le entregó a Chile. Entonces, es mi deber seguir insistiendo con esto”.

El guitarrista, además de destacar el legado de su abuela a 107 años de haber nacido, indicó que hoy la siente “más viva que nunca”.

Asimismo, invitó a las nuevas generaciones a versionarla “de todas las maneras posibles”, pues, en la música de Violeta Parra, está “la identidad de nuestro país”.

Lee también: Mario Mutis recuerda la insólita gira de Los Jaivas por la ex Unión Soviética: “Llegamos a un planeta” diferente, pero “conocían a Allende”

Además de su trabajo con Ángel Parra Trío, el músico también ha sido parte del reciente reencuentro de Los Tres, banda icónica del rock chileno.

En ese contexto, se mostró emocionado de reconectarse con el público que, a lo largo de todo el país, ha celebrado su regreso a los escenarios.

“Ha sido súper lindo. Ha sido una vuelta a tocar esas canciones maravillosas de Álvaro Henríquez. En cada una encuentro siempre un tesoro en la letra, en la manera de tocar rock ‘n’ roll”, afirma.

Parra admite, además, que le gustaría volver a pisar el Festival de Viña del Mar junto a Los Tres: “Me gustaría volverlo a vivir. Yo creo que a todos nos gustaría”, concluye.