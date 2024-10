Mario Mutis recuerda la insólita gira de Los Jaivas por la ex Unión Soviética: “Llegamos a un planeta” diferente, pero “conocían a Allende”

“Era raro. No tenían idea del mundo en que vivían. No tenían comunicación con el exterior”, recordó el músico chileno sobre el tour que hizo junto a Eduardo "Gato" Alquinta y los hermanos Gabriel, Claudio y Eduardo Parra en 1983. Gracias a este, un año después, fue lanzado el desconocido vinilo “Los Jaivas en Moscú”, editado por el único sello discográfico que había en el territorio.

En el año 1983, la icónica banda chilena Los Jaivas llevó a cabo uno de los hitos más inusuales de su trayectoria musical: una gira musical por la desaparecida Unión Soviética.

Su bajista, Mario Mutis, recordó el viaje durante una reciente conversación junto a los periodistas Mauricio Jürgensen y Jean-Philippe Cretton.

“Llegamos a un planeta nosotros, no llegamos a un país”, comentó. “Era un lugar, extrañamente, dentro del planeta; que no calzaba mucho con el resto. Entonces era raro. No tenían idea del mundo en que vivían. No tenían comunicación con el exterior, no existía el Internet ni las noticias o la televisión. Salía lo de la cosa estatal y nadie sabía nada, nada, nada. Conocían a Allende”, contó en el capítulo 5 del podcast Me Suena.

El músico explicó que la invitación surgió tras un concierto que la banda realizó en el Estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires, en un evento que celebraba la paz entre Chile y Argentina tras el Conflicto del Beagle.

“Estaba la Mercedes Sosa, el León Gieco, estaban varios de los argentinos ahí. Y había una bandera argentina larga y la mitad era una bandera chilena hasta el otro lado, estaban cosidas y unidas. Fue muy bonito”, reflexionó.

En medio de esa presentación, Los Jaivas notaron a un grupo de hombres misteriosos en la platea, vestidos con trajes formales y portando maletines. “Cuando ya estábamos en el camarín, aparecen los personajes estos. Con un traductor, porque no hablaban español”, explicó.

Los sujetos trabajan para Melodiya, el único sello discográfico que existía en el territorio por aquel entonces (“nosotros tenemos el encargo de llevar artistas y hacerlos circular por la Unión Soviética”, recordó Mutti que mencionaron), y les ofrecieron una gira por varias ciudades.

Este recorrido se extendió alrededor de 45 días y abarcó ciudades que hoy corresponden a países como Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Siberia y Lituania.

La agrupación chilena —en ese entonces, conformada por Mutis, Eduardo “Gato” Alquinta, y los hermanos Gabriel, Claudio y Eduardo Parra—, se presentó ante miles de personas y también lanzó un vinilo titulado Los Jaivas en Moscú (1984).

Desde la propia Fundación Cultural Los Jaivas han llegado a describir la pieza como “un material preciado por coleccionistas”.

Durante los 45 días que duró el viaje, la banda ofreció 30 conciertos. Y a pesar de estas diferencias, el público local los recibió con entusiasmo, con miles de personas llenando los teatros de cada presentación.

“Nosotros hacíamos nuestra música. Teníamos una traductora que decía: Estos chiquillos vienen de acá, de allá, tocan cueca (…). Que América Latina, que los instrumentos, que la trutruca y los mapuche”.

Bajo la cultura local, el público tenía la costumbre de ir a dejarles flores en medio de las actuaciones. “Después de dos horas de concierto, teníamos un escenario de lado a lado lleno de flores”, rememoró, para luego subrayar que la productora obligaba a la banda a recogerlas todas antes de retirarse.

El pago fue bueno, pero en la URSS “no había ni una cuestión pa’ comprar”

“Las condiciones eran más extrañas todavía”, advirtió el músico, en alusión a la aparición previa de los rusos tras bambalinas en Argentina.

Según explicó, les pagaron “súper bien” por los conciertos, pero la suma fue dividida: una mitad en rublos, moneda que no podían sacar de la Unión Soviética, y la otra en dólares. Y aunque guardaron estos últimos “bajo cajas, cierres, candados, para que llegaran a Francia vivos”, se vieron obligados a gastar los rublos durante su estancia.

El problema era que, aunque tenían una cantidad aparentemente exorbitante de billetes en efectivo, había muy poca oferta comercial. “No había ni una cuestión pa’ comprar. No había nada”, enfatizó.

Entre las pocas adquisiciones que lograron hacer, mencionó un reloj digital que “duró el viaje” y un televisor que Eduardo Parra compró creyendo que podrían utilizarse en Francia, pero que nunca llegó a encenderse: “Lo enchufó y no le funcionó nunca la cuestión”.