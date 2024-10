“Mamma Mia” 3: Amanda Seyfried apoya la idea de Sabrina Carpenter interprete a su hija y asegura ser “gran fan” de su música

La protagonista de “Mamma Mia” 1 y 2 mostró su apoyo a la idea de que la joven cantante interprete a su hija en una eventual tercera entrega. Y aunque aún no hay guion, la actriz aseguró que haría lo posible para que esto suceda, así tuviese que avejentarse varios años con maquillaje debido a la poca diferencia de edad entre ambas.

En medio de la creciente especulación sobre una tercera entrega de Mamma Mia, Amanda Seyfried ha mostrado su apoyo a ante la idea de que Sabrina Carpenter interprete a su hija en la gran pantalla.

Ello, si el proyecto se concreta, pues reveló en una reciente entrevista con el periodista Will Ganss, de ABC News que, aunque “todo el mundo dice que (Mamma Mia 3) es algo que va a pasar”, ella aún no ha visto “ningún guion”.

La idea de sumar a Carpenter en la franquicia, en tanto, surgió en alusión a la interpretación que hizo del tema principal de la franquicia en su tour Short n’ Sweet.

“Entonces, la gente (en redes sociales) está preguntando si Sabrina podría interpretar a la hija de Sophie”, le hizo saber Ganss.

Lee también: Meryl Streep cumple 75 años: Cuatro películas que recorren su amplia carrera

La actriz ganadora de un Emmy respondió inicialmente con dudas; considerando que la voz tras Espresso y Please, Please, Please tiene 25 años y ella 38, respectivamente.

Sin embargo, cuando el periodista le mencionó que “se sabe que la edad es un aspecto olvidable en el ‘Universo Cinematográfico de Mamma Mia’” —en alusión a la poca diferencia de edad entre Cher (78) y Meryl Streep (75), pese a ser madre e hija en la segunda entrega—, accedió rápidamente.

“De hecho, no es algo que importe. Tienes razón. Maquillaje de vejez para mí, no me importa. Soy actriz. Lo haré. Si Sabrina Carpenter quiere interpretar el rol de mi hija, haré que pase”, afirmó.

Y en esa misma línea, concluyó asegurando que es “una gran fan” de la música de la artista.