Alejandro Sanz propone que el Festival de Viña tenga un fin benéfico a futuro: “Tendría sentido dedicar una parte a ayudar a los demás”

El artista español habló con CNN Magazine sobre su nuevo tema “Palmeras en el Jardín”, en el cual explora el desamor y la desilusión. También reflexionó sobre la etapa de crisis emocional que vivió en 2023 y sugirió la inclusión de un componente benéfico en el evento cultural más importante del país.

En una reciente entrevista para CNN Magazine, Alejandro Sanz habló sobre su nueva canción Palmeras en el Jardín, un tema que considera “una canción de desamor” y que marca el adelanto de su próximo disco.

La conversación también abordó temas de salud mental, un aspecto personal que el cantante español compartió con sus seguidores en mayo de 2023 a través de sus redes sociales, revelando que había atravesado una etapa difícil en su vida.

El artista español relató que, en aquel momento, sentía una desconexión emocional con la música. Una experiencia inédita en su carrera; y por lo mismo, describió dicha fase como una de “desilusión y desmotivación” frente a la vida y el arte.

“Nunca me había pasado una cosa igual. Por eso me preocupó; porque, en realidad, yo nunca había sentido algo así. Yo sé reconocer mis emociones: cuando estoy enfadado, cuando estoy triste, cuando estoy alegre. Pero esto que yo sentía no se parecía a nada y no sabía cómo se llamaba”, expresó,

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

Una nueva etapa musical

A través de su nueva música, Sanz ha encontrado una manera de expresar estos sentimientos complejos. Sobre Palmeras en el Jardín, explicó que la canción representa la realización de que, a veces, no importa cuánto esfuerzo se haga para crear un entorno ideal para el amor, ya que “las palmeras quedan como adorno”.

El nuevo single, en tanto, es el primer adelanto de un álbum en el que Sanz se ha centrado en simplificar la producción y resaltar la poesía de sus letras, apartándose de los arreglos grandilocuentes que caracterizaron sus proyectos anteriores.

El intérprete de Corazón Partío también se refirió a su larga relación con el público chileno.

A lo largo de su trayectoria musical, se ha subido cinco veces al escenario de la Quinta Vergara.

En esa misma línea, expresó su apoyo a la idea de que el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar pudiera incluir un componente solidario en futuras ediciones.

Especialmente en apoyo a víctimas de catástrofes, como los incendios que afectaron a la Región de Valparaíso durante el verano de este año.

“Lo especial de Viña es que es una celebración de la música, es un patrimonio cultural que tienen en Chile (…) Entonces, creo que tendría un sentido dedicar una parte del festival a eso, a ayudar a los demás… que tenga un fin benéfico sería una buena idea. Ahí lo dejamos”, analizó, entre risas.