Adele anuncia que se tomará un “gran descanso” de la música tras finalizar serie de conciertos en Las Vegas y Múnich

La aclamada cantante Adele, conocida mundialmente por hits como Rolling in the Deep, Someone Like You, Hello y Easy On Me, ha anunciado que se tomará un “gran descanso” después de su intensa serie de conciertos en Las Vegas y antes de embarcarse en una próxima residencia en Múnich.

En una reciente entrevista con la cadena alemana ZDF, la inglesa reveló que no tiene planes de grabar un nuevo álbum pronto, indicando que su “tanque de combustible está bastante vacío” después de la demandante serie de actuaciones.

“Quiero un gran descanso después de todo esto y creo que quiero hacer otras cosas creativas durante un tiempo”, compartió la artista de 36 años. Esta declaración sigue a su advertencia en enero durante una actuación en Las Vegas, donde mencionó a su audiencia que no planeaba “escribir un disco hasta dentro de bastante tiempo más”.

Aunque no especificó cuáles serían esas “otras cosas creativas”, un artículo publicado por Forbes en 2023 sugirió que podría estar relacionado con The Shelbourne Collective Limited, una empresa bajo su nombre que ha registrado una marca en el Reino Unido para “actividades especializadas de diseño”.

Una relación complicada con la fama: “La odio absolutamente”

Adele también se sinceró sobre su relación con la fama, expresando una nostalgia por su vida antes de convertirse en una figura pública mundial.

“No me gusta ser famosa. Me encanta hacer música y que la gente sea receptiva a ella y le guste… pero la parte de la fama la odio absolutamente y echo de menos todo lo relacionado con quién era (antes de pasar a ser una celebridad)”, confesó.

En cuanto a su próxima residencia, se ha creado un estadio pop-up en Múnich específicamente para la ocasión. Esta consistirá en 10 actuaciones a lo largo del mes de agosto y fue anunciada por ella misma a través de su Instagram a finales de enero, donde expresó su entusiasmo y curiosidad por la oferta única.

“¿Un estadio pop-up único, hecho a medida y diseñado en torno a cualquier espectáculo que yo quiera dar? ¿En pleno centro de Europa? ¿En Múnich? Es un poco loco, pero, ¡aun así fabuloso!”, escribió por aquel entonces.