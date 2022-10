(CNN) – Angela Lansbury, quien disfrutó de una carrera cinematográfica y teatral ecléctica y galardonada, además de convertirse en la sabuesa televisiva favorita de Estados Unidos en Murder, She Wrote (La reportera del crimen, en español), murió, según un comunicado de su familia proporcionado a NBC, cuya empresa matriz produjo la serie. Ella tenía 96.

“Los hijos de Dame Angela Lansbury están tristes de anunciar que su madre murió pacíficamente mientras dormía en su casa en Los Ángeles a la 1:30 a.m. de hoy martes 11 de octubre de 2022, solo cinco días antes de cumplir 97 años”, dijo su familia en un comunicado.

Con menos de 20 años, Lansbury obtuvo su primera nominación al Óscar por su debut cinematográfico, Gaslight, en 1944. La segunda llegó al año siguiente por El retrato de Dorian Gray, y nuevamente en 1962 como la madre que traiciona a su hijo y su país en The Manchurian Candidate. (Recibió Globos de Oro por las dos últimas películas).

La actriz aceptó un Óscar honorífico en 2013, junto con los cinco premios Tony que obtuvo durante más de 40 años, comenzando con Mame en 1966 y finalmente por una reposición de la obra de teatro de Noel Coward Blithe Spirit en 2009. Lansbury también acumuló 11 nominaciones al Emmy por su papel de Jessica Fletcher en Murder, She Wrote, pero nunca ganó.

Lansbury pasó de ser ingeniosa a interpretar papeles de mediana edad prácticamente de la noche a la mañana. Tenía solo 37 años, por ejemplo, cuando interpretó a la intrigante madre de Laurence Harvey en Manchurian Candidate, a pesar de que su coprotagonista era solo dos años menor que ella.

Nacida en Londres, su madre, Moyna MacGill, fue actriz y su padre, Edward Lansbury, político. Él murió cuando ella tenía solo nueve años, y poco después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, la familia se mudó a los EE. UU. en 1940 y se instaló en Nueva York.

Angela Lansbury, Billy Bevan y Hurd Hatfield en una escena de la película “El retrato de Dorian Gray”.

Lansbury estudió arte dramático antes de mudarse a Los Ángeles a instancias de su madre, donde trabajó brevemente en una tienda departamental hasta que obtuvo su gran papel como la joven sirvienta en Gaslight, protagonizada por Ingrid Bergman y Charles Boyer.

Otras películas incluyeron National Velvet (interpretando a la hermana de Elizabeth Taylor), The Harvey Girls, The Three Musketeers, la comedia de Danny Kaye, The Court Jester, y el vehículo de Elvis Presley, Blue Hawaii.

Lansbury hizo su debut en Broadway en 1957, luego protagonizó papeles icónicos ganadores de Tony en Mame, Gypsy y Sweeney Todd.

Generaciones de niños veneraron a Lansbury por sus papeles de Disney, primero en la película musical de 1971, Bedknobs and Broomsticks y luego como la voz de la Sra. Potts en la película animada de 1991 nominada al Óscar, La Bella y la Bestia. También interpretó un pequeño papel en la secuela de 2018, Mary Poppins Returns.

“Curiosamente, los niños reconocen mi voz”, le dijo a The Huffington Post en 2012. “Me escucharán y dirán: ‘¡Mamá, esa es la Sra. Potts!'”.

Después de un matrimonio de corta duración con el actor Richard Cromwell, Lansbury se casó con el actor británico Peter Shaw en 1949. Permanecieron juntos hasta su muerte en 2003 y tuvieron dos hijos, Anthony, quien dirigió muchos episodios de Murder, She Wrote, y Deirdre. Shaw finalmente se convirtió en su manager y jugó un papel decisivo en el trato que los convirtió en productores de la serie que se estrenó en 1984.

Lansbury alcanzó su mayor fama a los 60 años por su papel protagónico en Murder, She Wrote como una escritora de misterio que resuelve crímenes. De todos sus papeles, Lansbury dijo que Jessica Fletcher se parecía más a ella.

“Tenía mucho que decir y no quería que el personaje fuera peculiar”, dijo a The New York Times en 2009. ”Quería que fuera real. No quería tener que ponerme ningún tipo de apariencia durante las 24 horas del día, que es lo que a veces se siente en un programa de televisión”.

A pesar del éxito de Murder, She Wrote, la audiencia se volvió mayor y CBS irritó a Lansbury al trasladar la serie al jueves por la noche frente a Friends de NBC en 1995, en lo que resultó ser la última temporada del misterio.

“Estoy destrozado”, dijo Lansbury a Los Angeles Times, y agregó: “Realmente me siento enojado por todas las personas que nos vieron” el domingo, donde el programa obtuvo grandes índices de audiencia de manera constante después de 60 Minutos.

Después de que terminó la serie, Lansbury protagonizó varias películas para televisión Murder, She Wrote. Continuó trabajando hasta los 80 y 90 años, incluida una versión de miniserie de 2017 de Little Women y protagonizó una producción de Great Performances de 2015 de Driving Miss Daisy, junto a James Earl Jones.

“Amo esta industria y amo estar en ella”, dijo Lansbury en una entrevista de 1998 con Archives of American Television, y agregó con respecto a la audiencia de Murder, “Les encantó y fueron leales”.