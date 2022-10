Maite Alberdi vuelve a la pantalla grande y alista el que sería su quinto largometraje. La directora de La Once (2014) y Los niños (2016), presentó su nuevo documental titulado como La Memoria Infinita.

El filme que sucederá a El agente topo (2020), película que la consolidó internacionalmente, girará en torno a la historia de Paulina Urrutia, Augusto Góngora y el Alzheimer que el periodista padece desde 2014.

El trabajo cinematográfico participará en noviembre en IDFA Forum, y ha sido anunciada como “una íntima meditación sobre el amor y la memoria, que observa a una pareja lidiando con el Alzheimer durante un período de cuatro años”.

La cineasta viajará al evento con sede en Ámsterdam, Países Bajos, junto a representantes de Fábula, coproductores del documental.

“Creo que la palabra experimental asusta, piensas que no es amigable con la audiencia. Yo te diría que quizás es experimental para mí, en términos de que me estoy atreviendo a usar recursos que no había utilizado antes. O yo estoy con la libertad de jugar con nuevos elementos que necesitaran de ese personaje para ser narrados”, señaló en conversación con Culto.

Alberdi ya había adelantado que su nuevo trabajo abordaría el Alzheimer, tema que profundizó en el corto Yo no soy de aquí (2016). Actualmente, todos sus largometrajes se pueden encontrar a través de Netflix.