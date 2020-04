VIDEO RELACIONADO – Plataformas digitales al servicio de la lucha contra el coronavirus (02:38)

Este 1 de abril se cumplen 29 años de la muerte de Jaime Guzmán, fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y senador por la circunscripción Santiago Poniente, quien fue asesinado cuando abandonaba el Campus Oriente de la Universidad Católica.

Guzmán presidió la UDI entre 1983 y 1987, por lo que, sumado a su rol fundador, como partido recuerdan año a año su partida.

Este 2020, y a raíz de las medidas de prevención por el coronavirus, la UDI realizará una serie de transmisiones por Internet con el fin de recordar al senador.

Las actividades comienzan con una transmisión por Instagram, junto a la presidenta del partido, Jacqueline Van Rysselberghe, en la que dará las primeras palabras en torno a la conmemoración.

A esto le siguen streamings sobre “el legado de Guzmán en las nuevas generaciones UDI” y una misa de aniversario, transmitida por la Fundación Jaime Guzmán.

Más adelante, la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, junto al ex diputado Darío Paya, hablarán sobre “¿Qué significa para tu vida la persona de Jaime Guzmán?”.

Las transmisiones continúan con el ex ministro de Economía, ex senador y ex diputado Pablo Longueira, quien presidió la UDI entre 1998 y 2004 y hablará sobre “¿Cuál es la UDI que soñó y lideró Jaime Guzmán?”.

La conmemoración culmina con “El Late de Suecia 286” (dirección de la sede del partido), con la participación de Jaime Bellolio, María José Hoffmann, Gonzalo Muller, Juan Antonio Coloma y Javier Macaya.

Asesinato de Guzmán

El 1 de abril de 1991, tras terminar sus clases de Derecho Constitucional en el Campus Oriente de la Universidad Católica, Guzmán fue abordado por dos sujetos, quienes abrieron fuego. El chofer del senador lo llevó hasta el Hospital Militar. Tres horas después Guzmán falleció.

La investigación judicial sobre el caso determinó que los autores materiales del hecho fueron los militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) Ricardo Palma Salamanca y Raúl Escobar Poblete. Entre los autores intelectuales estaba Galvarino Apablaza, Mauricio Hernández Norambuena y Juan Gutiérrez Fischmann.

En febrero de este año se confirmó la condena en contra del “comandante Ramiro”, como era conocido Hernández, por lo que deberá cumplir dos penas de 15 años y un día de cárcel, dado que también se le juzgó por el secuestro de Cristián Edwards.