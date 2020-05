El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, aclaró este lunes que la donación de ventiladores mecánicos realizada por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) consiste en equipos de carácter invasivo.

Este sábado, el presidente Sebastián Piñera recibió 117 de un total de 500 respiradores donados por el gremio empresarial en una actividad realizada en el Grupo 10 de la Fuerza Área.

De este modo, durante el reporte diario del avance del COVID-19 en Chile, Zúñiga realizó la aclaración ante las críticas que apuntaban a que se trataba de equipos no invasivos, los cuales no requieren intubación e implican mayor riesgo de contagio para el personal de salud.

Precisamente, según explicó en CNN Chile el doctor Jaime Escobar, subdirector médico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, “el no invasivo no se usa para los pacientes COVID-19, no porque no les sirva, sino porque elimina demasiado aerosol al ambiente”.

Zúñiga, además, indicó que actualmente existen 650 ventiladores disponibles en caso de ser necesarios y reiteró que “esta batalla va a ser larga”.

También insistió en que “necesitamos un compromiso ciudadano” y llamó a la “responsabilidad ciudadana, no podemos seguir actuando de esta forma”.

En tanto, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, explicó que a la fecha se ha vacunado a un 88% del total de la población objetivo de la campaña por influenza, lo que corresponde a 7 millones de personas.

