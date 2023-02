La ex subsecretaria de Salud Pública Paula Daza llamó a la entidad dependiente del Ministerio de Salud (Minsal) a aumentar la vacunación contra el coronavirus en niños, con el fin de evitar un estrés en la red asistencial durante el invierno.

¿Qué dijo?

A través de sus redes sociales, la también directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud (CIPS) de la Universidad del Desarrollo (UDD), dijo que “es necesario que la Subsecretaría de Salud Pública tenga una estrategia concreta para aumentar la vacunación contra el COVID-19 en los niñas y niños de nuestro país que están ingresando a clases”.

“Debemos cuidar su salud para no estresar la red asistencial durante el invierno”, añadió.

— Paula Daza (@pdazan) February 28, 2023

“Las cifras son alarmantes”

Junto a ello, compartió una carta al director que fue publicada este martes en El Mercurio, donde reiteró que “es clave la vacunación contra COVID-19” y que “una baja cobertura en escolares y preescolares puede llevar a estresar a la red asistencial en pediatría durante el invierno y, con ello, obligar a suspender clases por la cantidad de virus circulantes”.

“Lamentablemente, las cifras de cobertura de vacunación de dosis de refuerzo y cuarta dosis para menores son alarmantes”, afirmó.

Bajo ese punto, Daza sostuvo que tras el inicio de la vacunación de cuarta dosis para preescolares de 3 a 5 años en septiembre pasado, “en seis meses la cobertura es casi inexistente: 2,9%. Es decir, a penas 21.300 niños de este grupo etario en Chile están con todas sus vacunas al día”. Mientras que “en los niños de 6 a 11 años el escenario es igual de desalentador: a pesar de haber comenzado la cuarta dosis en agosto de 2022, la cobertura bordea el 12%”.

“No ha existido una estrategia eficiente”

La ex subsecretaria también manifestó “en un año, no ha existido una estrategia eficiente para aumentar la cobertura de vacunación en niños y niñas. A esto se suma que en agosto el ISP aprobó la ampliación del rango etario desde los seis meses de edad para que pudiesen vacunar. Sin embargo, aún no se ha incorporado, lo que provocó que la Corte de Apelaciones de Santiago le ordenara al ministerio incluir a este grupo etario”.

“Mientras la cartera está esperando, sin mayor premura, la recomendación del Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización para poder sumarlos a la campaña”, indicó.

De este modo, Paula Daza reiteró en la urgencia de que la Subsecretaría de Salud Pública “tenga una meta concreta y haga, de una vez por todas, una estrategia que aumente efectivamente la vacunación entre escolares y preescolares”.

“Evitemos adelantar vacunaciones en invierno por un plan ineficiente: no tropecemos con la misma piedra”, finalizó.