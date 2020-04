Cuando conocimos el último informe de la OCDE que ubicaba a Chile primero en obesidad y sobrepeso, con un 74% del país en esa condición -superando a México y Estados Unidos- no sabíamos que en los próximos meses enfrentaríamos una Pandemia Mundial que tendría a dos tercios de nuestra población en grupo de riesgo.

Se suma a que los malos hábitos de los chilenos no mejoran con el encierro y menos a comenzar una dieta por estos días. Lo que sí podemos hacer es reflexionar acerca del tema alimentario y promover la comida saludable ahora que estamos más en familia.

Así lo aconseja Jaime García, médico nutriólogo de la Universidad de Chile. Para él, “la obesidad es la tormenta perfecta para que este virus nos haga mucho daño”.

— ¿Por qué es tan peligrosa la relación COVID-19 y obesidad?

—Porque las células adiposas se comienzan a convertir en células inflamatorias. Estando obesos ya tenemos una inflamación en nuestro organismo, así que si llega el virus se aloja en los pulmones y la inflamación que genera se amplifica por mil, más el estado inflamatorio que ya tiene la persona obesa hace que se convierta en una combinación fatal. Por lo tanto, el cuadro es más severo y con mayor número de secuelas y daños.

Lee también: Paciente con obesidad mórbida que venció al COVID-19: “Eran dolores que no le doy a nadie, no aguantaba estar de pie”

García coincide con otros de sus pares en distintas partes del mundo, quienes han dicho que un paciente obeso ya tiene un mayor volumen corporal, lo que puede entorpecer las maniobras de intubación, traslado y tratamiento en general en caso de contagiarse con coronavirus y ser paciente de riesgo.

—¿Qué otras enfermedades relacionadas puede ser un peligro en estos tiempos?

—Los pacientes diabéticos corren riesgos también. En Chile hay aproximadamente un millón y medio de diabéticos y otra gran cantidad es prediabético o resistentes a la insulina, que por ende tienen sus defensas disminuidas, su inmunidad está alterada y con un estado proinflamatorio que hace que haya mayor predisposición para enfrentar el COVID 19.

—¿Cómo ve los hábitos de los chilenos en estos tiempos de cuarentena? Autoridades afirman que ha aumentado el consumo de alcohol.

—Los hábitos de los chilenos en general son muy malos. Comemos mal y rápido, por lo que nuestro cerebro no queda con la sensación de que comiste realmente, por lo que después se produce un “andar picoteando por ahí”. Es necesario dar horarios a las comidas principales: desayuno, almuerzo, cena. Hacer el rito del comer lento y de la sensorialidad del comer: sabor, color, olor y textura. Pero, por sobre todo elegir contenidos saludables.

—¿Qué hay que restringir?

—Para quienes tienen sobre peso deben distanciar varios alimentos que son innecesarios: marraqueta, galletas de agua o de soda, aunque digan “light”, palta, frutos secos y queso. Ordenar la forma de comer de tal manera de que se vaya provocando una normalidad en los ritmos de comida. Junto con eso, medicarse, si son resistente a la insulina, por ejemplo, porque, aunque se saque la mugre haciendo dieta, no bajará un solo gramo.

Lee también: The Guardian destaca Ley de Etiquetado chilena como “la medida contra la obesidad más estricta en el mundo”

—¿Cómo manejar la ansiedad en estos tiempos?

—La ansiedad puede responder a una personalidad ansiosa, un estado ansioso o un cuadro depresivo que no está diagnosticado. Verlo, sacarlo a flote, a la superficie, tratarlo y no irse por el lado del consumo de alcohol o sustancias que pueden utilizarse como ansióliticos, como marihuana, cocaína, etc. Encubriendo un problema que puede ser psicológico o psiquiátrico que no es un pecado, el pecado es no tratarlo.

—No es un buen momento para empezar una dieta, entonces.

—No es un buen momento para iniciar un régimen especial de alimentación, pero es un buen momento para darse cuenta del impacto del sobrepeso o la obesidad en la salud. Saber que el riesgo y los efectos de la infección por coronavirus es mayor.

Algunos consejos para una buena alimentación en estos días: