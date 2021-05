El Ministerio de Salud se refirió este lunes la situación de los ventiladores mecánicos a nivel nacional, luego de que se conociera que solamente 32 de los 515 donados por la CPC se encuentren en funcionamiento.

En la conferencia de prensa tras el balance, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, aseguró que “la gran mayoría de los ventiladores fueron puestos a disposición de los distintos servicios de salud. El Gobierno desde muy tempranamente tomó las medidas para ir satisfaciendo las necesidades que la pandemia demandaba. Nunca en Chile faltó un ventilador”.

“Como todas las cosas, tienen su vida útil, entonces en la medida que iban presentado fallas o que iban cumpliendo su periodo útil iban siendo reemplazados por ventiladores más sofisticados que estaban a disposición y que el Gobierno había adquirido”, agregó la autoridad sanitaria.

En ese aspecto, Dougnac afirmó que los mencionados 32 respiradores “están funcionando” y que nunca se escondió esta información por parte del Gobierno.

“Hoy están en distintos hospitales a lo largo de Chile. No podemos decir que no se haya transparentado, el (ex) subsecretario Zúñiga en su momento hizo aclaraciones al respecto, así que este es un tema sabido por la comunidad. No hubo en ningún momento ocultamiento de información”, complementó.

Posteriormente, el ministro de Salud, Enrique Paris, agradeció al presidente de la CPC, Juan Sutil, por la donación de los implementos y el aporte realizado a lo largo de la pandemia.

“Solo agradecimientos y mi respeto, y solo el hecho de que ellos hayan contribuido con el sistema público de salud, lograron salvar muchas vidas. Por lo tanto, tenemos que destacar esa labor, esa conciencia social empresarial que nos ayudó a salir adelante en época que había mucha necesidad”, dijo Paris.