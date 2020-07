Tal como se había adelantado durante la mañana, este viernes el ministro de Salud Enrique Paris anunció que 9 comunas de la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso pasarán a la etapa de transición.

Se trata de las comunas de Colina, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa, Til-Til, Vitacura, San Antonio y San Felipe.

La medida comenzará a regir el martes 28 de julio a las 05.00 de la mañana.

De este modo, los habitantes de las comunas mencionadas podrán salir a la calle de lunes a viernes y participar de reuniones sociales al aire libre que convoquen a un máximo 10 personas y de 5 participantes en lugares cerrados.

En tanto, durante el fin de semana regirá la cuarentena total, mientras que no está permitido el desplazamiento entre quienes se encuentren en una comuna en transición a otra en cuarentena y viceversa.

Lee también: Pasos del plan de desconfinamiento “deben darse para toda la ciudad en su conjunto”, dice Espacio Público

Durante el reporte diario también se comunicó que entrarán bajo el régimen de cuarentena las comunas de Copiapó, La Calera, La Cruz e Isla de Maipo.

Finalmente, se anunció que la Región de La Araucanía entrará en la etapa de Apertura Inicial, que permite la apertura de cines, restaurantes y locales similares a un 25% de su capacidad y actividades sociales con un máximo de 50 personas.

También se permite el desarrollo de actividades deportivas en lugares cerrados con un máximo de 10 personas y en lugares abiertos de 50.

La R. Araucanía entra a etapa de Apertura Inicial y permite:

-Apertura de cines, restaurantes y locales similares a un 25% de su capacidad

-Actividades sociales, no + de 50 personas

-Actividades deportivas en lugares cerrados, no + de 10 personas y lugares abiertos, no+ de 50. pic.twitter.com/tFgn5nAdVF

— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) July 24, 2020