Tras la entrega de la propuesta de nueva Constitución, el ex vicepresidente de la CC, Gaspar Domínguez realizó un balance del proceso constituyente y se refirió a los preparativos para la campaña del Apruebo desde su ex colectivo, Independientes No Neutrales.

“Lo más destacable del texto es que responde a las demandas que nos trajeron a este momento de crisis social. Todas las cosas que se planteaban al principio de la crisis, como mecanismo de democracia directa, medio ambiente, género, grupos históricamente discriminados, derechos sociales, descentralización, están presentes. No está presente necesariamente la forma en que los temas se van resolver, pero sí se entregan las herramientas para avanzar en la respuesta”, declaró el ex convencional en entrevista con El Mercurio.

Consultado sobre la necesidad de reformar el texto, Domínguez señaló que “todas las constituciones del mundo tienen un capítulo que se llama reforma constitucional y esta Constitución no es la excepción, y en el caso de ser aprobada podrá ser sujeta de cambio, según la democracia, las iniciativas populares y las definiciones que tomen los parlamentarios y el Ejecutivo. Hoy hay cosas que me gustan del texto, cosas que no me gustan tanto, y es porque fue un texto democrático”.

Asimismo, y sobre su voto en el Plebiscito de Salida, Domínguez precisó que “apruebo para aprobar, para ocupar esta Constitución de base y trabajar sobre esta en la nueva institucionalidad”.

“Es una buena Constitución, con un buen sistema político, con un buen catálogo de derechos, con un buen sistema de justicia y con una buena institucionalidad para poder materializar las cuestiones que aquí están escritas”, agregó.

Respecto a la responsabilidad del órgano redactor por los resultados de las encuestas que muestran un eventual triunfo del Rechazo, el ex convencional dijo que “para las personas que hoy están más inclinadas hacia la opción del Rechazo, muchas veces la fundamentación tiene que ver con los aspectos reprochables que hubo en el proceso y en la Convención, no en el texto. En ese sentido, creo que estos dos meses que vienen nos van a dar la oportunidad para la opción Apruebo, de que crezca esta opción porque la Convención no va a estar y ahora el texto habla por sí solo”.

Ex presidentes

Sobre la bullada invitación de los ex presidentes a la ceremonia de cierre de la CC, Domínguez expresó que “sin duda que eso y otras cosas se podrían haber hecho mejor”.

Asimismo, y en cuanto a la declaraciones de Ricardo Lagos, el ex convencional señaló que no cree que el ex mandatario se distancia de la opción Apruebo.

“Él se pone equidistante, porque no toma posición. Pero tenemos una elección y hay dos opciones, y el llamado es a que la ciudadanía se decante por una u otra opción. Porque aquí estamos viviendo el fenómeno de la Constitución imaginaria: hay quienes dicen que no quieren esta propuesta, que quieren otra, otra que nadie la tiene escrita ni sabe cómo es. Plantean que esa Constitución inexistente sería mejor. Pero es una opción que hoy no está”, dijo.

Finalmente y sobre la opción de una “tercera vía” o “Plan B” en caso de que gane la opción Rechazo, Domínguez manifestó que: “Recalco que no existe un Plan B. No existe esa Constitución imaginaria que pueda lograr la unidad como acto automático. Eso es pedirle mucho a un texto, como dijo el profesor Squella. No existe un texto constitucional que por sí solo pueda lograr sanar las heridas y generar una unión automática entre todos los chilenos. Tenemos que generar un texto que nos entregue herramientas para avanzar en eso, y esta propuesta de Constitución si la entrega”.