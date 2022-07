Polémica generó un video del diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, quien fue acusado de intervencionismo electoral a favor de la opción Apruebo en el marco del Plebiscito de Salida.

En el registro, que posteriormente fue eliminado, el parlamentario señaló que se encontraba en una reunión “de coordinación” con el presidente Gabriel Boric y la directiva del PS “para poder apoyar con mayor fuerza y con mayor coordinación la opción del Apruebo”.

La Moneda pertenece a todos los chilenos y no puede ser usado como Comando Electoral. El Presidente @gabrielboric se pone al margen de la Constitución y la ley. #AbusoElectoral pic.twitter.com/Z8NTnFbDNS — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) July 9, 2022

Atención @Contraloriacl, pongo en su conocimiento un grave acto de intervencionismo electoral y uso de recursos públicos para favorecer a la opción apruebo en el palacio de #LaMoneda… #intervencionismo#RechazoLaDestruccionDeChile #AprueboFeliz pic.twitter.com/9kFxK2hlkm — Agustín Romero Diputado (@agustinromerole) July 9, 2022

Estimado @gabrielboric esto es inaceptable. Espero que @Contraloriacl haga algo al respecto. Chile consumido en la delincuencia y los practicantes dedicados a hacer campaña. Son una vergüenza! pic.twitter.com/hBxBlOa4vv — Benjamin Moreno Diputado (@BenjaminMorenob) July 9, 2022

Sus declaraciones fueron ampliamente condenadas por figuras del Partido Republicano, Chile Vamos y el PS. En esa línea, la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, calificó los dichos del parlamentario como “un grave error”.

“Él mismo lo reconoció, por supuesto que fue un error. Él grabó antes de entrar a la reunión, yo no me di cuenta, estaba conversando a un lado. Lo que él dice no es efectivo y además lo hace antes de la reunión. No le daría más importancia que esa, entendiendo que es un grave error que comete un diputado que debiera tener el criterio para entender que además de una reunión que aún no se produce no debiera estar comunicándola antes”, consignó a Emol.

Asimismo, aclaró que la cita “era protocolar, que se hace siempre cuando hay un cambio de mesa en cualquier partido. De lo que hablamos con el Presidente y el ministro Jackson fue de los proyectos de ley que nos interesan, la propuesta de proyecto de seguridad que hizo el PS hace unos días, las propuestas también que va a hacer el Gobierno probablemente en materia de post natal o temas de género, de mujer. Tuvimos una conversación en términos políticos y agenda legislativa”.

Por su parte, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, señaló que la controversia “debiera darse por superada”.

“Todos quienes participaron en la reunión con el presidente señalan que en absoluto se abordó ese tema y así lo aclaró la propia ministra vocera. Por tanto, creo que esta es una controversia que debiera darse por superada”, expresó.

En tanto, el diputado Miguel Mellado (RN), señaló que ante esta situación pasarán al parlamentario a la Comisión de Ética de la Cámara Baja.

“Lo que él dijo en Twitter que estaba esperando la reunión con el primer mandatario para poder ver como se afianzaba la campaña del Apruebo, yo le creo. Yo le creo que ese era el motivo de la reunión”, expresó.

“¿O usted cree que la ida de la ministra Vallejo a Puerto Montt va a ser para tomar tecito?, Va a ser para lo que dijo Soto, todos los ministros van a estar en esta, se lo aseguro. Vamos a ver que nos dice el diputado Soto porque vamos a conformarlo a que vaya a responder a la Comisión de Ética por esta falta”, agregó.

Tras la polémica, el diputado Soto salió a aclarar que la instancia se trataba de una reunión protocolar.

“Sobre el post anterior de la reunión en La Moneda, debo reconocer que hubo un error de mi parte. Fue solo una reunión protocolar en que se trató la agenda legislativa. Me equivoqué al vincularla en un video con el plebiscito, error q en ningún caso se puede adjudicar al Gobierno”, zanjó.