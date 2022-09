Llegó septiembre y desde Apple anunciaron la llegada de nuevos títulos a Apple Arcade. La compañía de la manzana mordida detalló los seis juegos que arribarán durante estas semanas a la plataforma.

Creado por el galardonado actor, productor y director Tom Hanks, Hanx101 Trivia te permite poner a prueba tus conocimientos con una gran variedad de categorías, tales como Historia o Matemáticas, y múltiples modos de juego.

Desde Apple señalaron que el juego surgió como una forma de mostrar el amor y pasión que Hank siente por las trivias. Hanx101 Trivia estará disponible desde este viernes 2 de septiembre para todos los usuarios y usuarias.

Más adelante, el viernes 9, verá la luz Horizon Chase 2, la próxima entrega de la galardonada franquicia de carreras arcade. En él, los jugadores y jugadoras podrán competir por todo el mundo en una experiencia inmersiva y dinámica.

Coming Soon to Apple Arcade: Hanx101 Trivia

If that thing you do is playing trivia… prepare your answers. Your next favorite quiz game is right around the corner.

Get ready: https://t.co/D59slDSQh8 pic.twitter.com/KvyTv3ilqo

— Apple Arcade (@AppleArcade) September 1, 2022