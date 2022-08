Cada vez queda menos para el esperado Campeonato Mundial de League of Legends y desde Riot Games ya comenzaron con las sorpresas. En esta oportunidad, la compañía reveló el nuevo trofeo que se llevará el equipo ganador.

“La evolución de uno de los símbolos más característicos de los esports debutará en Worlds 2022“, escribieron en un comunicado, donde detallaron que la nueva Copa del Invocador es una creación hecha a medida entre LoL Esports y la prestigiosa joyería Tiffany & Co.

Fabricada en plata esterlina, plata fina, acero inoxidable, bronce y madera, la Copa del Invocador pesa 20 kilos y mide aproximadamente 60 centímetros. Los artesanos de Tiffany & Co. trabajaron en el diseño durante cuatro meses, sumando un total de 277 horas.

Tiffany & Co. has crafted the @LeagueOfLegends (@lolesports) World Championship Trophy: the Summoner’s Cup. Designed to mimic a crown, the trophy features five handles meant to represent individual players coming together as a team. Learn more: https://t.co/2Ho6K9BGIx @riotgames pic.twitter.com/LujBZBc9fq

— Tiffany & Co. (@TiffanyAndCo) August 29, 2022