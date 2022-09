Cada vez queda menos para que sea lanzada la segunda película de Black Panther, Wakanda Forever, donde participará el mexicano Tenoch Huerta, quien interpretará a Namor, emperador de las Profundidades y Señor de los Siete Mares.

En conversación con la revista Empire, Huerta confirmó que Namor será un mutante en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), tal como se señala en los cómics, donde hasta se le conoce como “El Primer Mutante“.

Lee también: Ted Lasso y el AFC Richmond estarán en el FIFA 23: “Ver a mis muchachos en CGI es muy raro, excepto Roy”

En el UCM se cambiaron algunos aspectos de la historia de origen, tales como que Namor ya no será gobernante de Atlantis, sino que del reino submarino de Talocan. “Puedes tomar Atlantis de la mitología griega, o puedes adaptarlo de una cultura real”, dijo el actor.

Al final de Black Panther, se revela la riqueza y avances tecnológicos que Wakanda posee, lo que motivará la aparición de Namor en el nuevo filme. “Esa decisión pone en peligro a Talocan (…) y Talocan tiene que tomar medidas para protegerse”, detalló Huerta.

Esta semana, algunos medios especializados revelaron que Wakanda Forever sería la segunda película más larga del MCU hasta la fecha, con 2 horas y 41 minutos de duración, siendo solo superada por Avengers: Endgame (3 horas y 1 minuto).

A new age of Wakanda is dawning. Introducing Empire’s world-exclusive Black Panther: #WakandaForever issue – speaking to Ryan Coogler and his cast about their impossible sequel. On sale Thurs 29 Sept.

READ MORE: https://t.co/8KgrTgCyKz pic.twitter.com/7VPiWU0FKk

— Empire Magazine (@empiremagazine) September 23, 2022