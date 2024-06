Ni siquiera ha salido el 6: Compañía dueña de Rockstar Games reconoce que ya piensa en GTA 7

Grand Theft Auto 6 sigue batiendo récords como uno de los juegos más esperados de la historia. A pesar de que todavía tendremos que esperar hasta otoño de 2025 para poder disfrutarlo, el nombre GTA 7 ya empieza a sonar en boca de algunos de los ejecutivos de las altas esferas que rodean a Rockstar.

Uno de ellos fue Strauss Zelnick, el CEO de Take-Two (la compañía que posee Rockstar Games), quien mencionó la séptima entrega durante una reciente entrevista, en la que hablaba sobre los intervalos de desarrollo entre títulos de la saga.

“Sé que ni siquiera estamos en GTA 6 todavía, pero pensando en GTA 7 me imagino algunas cosas que probablemente son ciertas. Una es que Rockstar preferiría no tener otra brecha de doce años entre títulos de su franquicia”, comentó Zelnick, también mencionando los planes para GTA Online y cómo hacerlo todavía más grande.

Además, señaló que “Rockstar probablemente tiene otras ideas más allá de GTA que le gustaría trabajar en los próximos diez años”.

Los fans, a propósito de las tendencias de lanzamiento de Rockstar la última década, han notado un desesperanzador panorama.

Considerando las ventanas entre GTA 3 y GTA: Vice City, seguido del lapso entre y GTA: San Andreas y la brecha entre GTA V y GTA VI, los aficionados concluyeron que, así como van las cosas, GTA VII vería la luz no antes de 2049.

Esta tendencia subraya la evolución y la creciente ambición de Rockstar en el desarrollo de cada nuevo título, lo que mantiene a los fans expectantes y especulando sobre el futuro de la franquicia.

De igual forma, cabe aclarar que esto no es más que una especulación de los fans, la verdad es que no hay nada públicamente escrito.

GTA 7 has been acknowledged for the first time by Rockstar’s parent company, Take-Two during an interview. pic.twitter.com/mNdTUJM6ZI

— GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) June 2, 2024