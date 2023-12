Luego de la última filtración del trailer de Grand Theft Auto VI, finalmente los fanáticos de la saga creada por Rockstar Games pudieron echar un vistazo a lo que pueden esperar de la Vice City ilustrada para el universo HD.

Oficialmente programado para el martes a las 23:00 horas, el teaser fue lanzado de forma anticipada por la desarrolladora luego de darse cuenta de que el video ya estaba circulando en redes sociales.

“Nuestro avance se filtró, así que mire el vídeo real en YouTube”, escribió la compañía a través de X.

La accidentada salida del teaser llevó a cientos de usuarios a bromear al respecto, en una seguidilla de publicaciones que instalaron al juego en el primer puesto del trending mundial de la compañía de Elon Musk.

