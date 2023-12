Una nueva filtración tomó por sorpresa al fandom de la saga Grand Theft Auto, esta vez, nada más ni nada menos que el tráiler.

Oficialmente programado para el martes a las 23:00 horas, el teaser fue lanzado de forma anticipada por la desarrolladora luego de darse cuenta de que el metraje ya estaba circulando en redes sociales.

“Nuestro avance se filtró, así que mire el vídeo real en YouTube”, escribió la compañía a través de X.

El adelanto presenta a nuestra nueva protagonista, Lucía, cumpliendo pena como reo de una cárcel de Vice City.

La introducción es seguida por cerca de 1 minuto y 20 segundos de actividades, vistazos a la ciudad, sus habitantes e incluso a la vida silvestre, como distintas especies de criaturas marítimas e incluso un cocodrilo.

El tráiler señala que la fecha de estreno será en algún momento por 2025, por lo que podemos esperar atentos a nuevo contenido y más vistazos al juego por parte de Rockstar (o de algún tercer que vuelva a filtrar algo).

Our trailer has leaked so please watch the real thing on YouTube: https://t.co/T0QOBDHwBe

— Rockstar Games (@RockstarGames) December 4, 2023