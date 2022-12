¿Te metiste a Instagram y no te cargó de manera correcta? No eres el único. Usuarios de todo el mundo han reportado fallas en la aplicación la cual, hasta el momento, no ha entregado algún comunicado explicando el motivo de las intermitencias.

Downdetector, plataforma que informa sobre la caída de sitios de Internet y aplicaciones, evidenció que la falla de la red social tuvo su peak entre las 13:00 y 13:30 horas.

Mira aquí algunas reacciones:

Instagram down? What else am I supposed to do with my life? Be productive?? — Mr. Morale 😈 (@__buzo) December 20, 2022

che a alguien mas no se le actualiza instagram o es solo a mi 🙂 — 𝗲𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮. (@emiliacanteros) December 20, 2022

Oh ok yea Instagram down — Rah (@Rockaay) December 20, 2022