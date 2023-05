En medio de uno de los años más controversiales en la historia de Twitter, Instagram está preparando una aplicación que, de acuerdo a expertos, sería muy similar a la del ave cian.

De momento, la empresa estaría probando el proyecto con influencers y otras personalidades famosas del mundo.

Solo un grupo muy reducido de personas ha podido probar la aplicación lo últimos meses, de acuerdo a lo que consigna el periódico South China Morning.

Lia Haberman, experta en marketing digital de la Universidad de California, anticipa que el posible lanzamiento de la plataforma de texto de Instagram podría ocurrir a finales de junio.

La académica afirmó que aún no se ha confirmado oficialmente, así que esta situación podría cambiar en el futuro.

Según lo planteado por la experta, se espera que la plataforma, conocida provisionalmente como P92, Proyecto 92 o Barcelona, esté ubicada en la parte posterior de Instagram.

De acuerdo a lo que señaló el medio antes mencionado, una fuente relacionada con la aplicación reveló que esta herramienta podría ser compatible con otras plataformas como Mastodon.

