(EFE) – Google anunció este jueves que va a cerrar Stadia, la plataforma de videojuegos por internet que lanzó en 2019 con gran fanfarria, pero que nunca ha conseguido el éxito esperado por el gigante tecnológico.

En un mensaje en su blog corporativo, la empresa estadounidense explicó que, pese a su “sólida base tecnológica”, el proyecto nunca atrajo el número de usuarios que se preveía, por lo que ha tomado “la difícil decisión” de empezar a preparar su cierre.

Los usuarios podrán seguir accediendo al servicio hasta enero del año próximo para completar sus partidas y Google dijo que reembolsará todas las compras de hardware hechas a través de Google Store y las de juegos y contenidos hechas en Stadia.

La compañía señaló que espera que la mayoría de esos reembolsos se haya completado para mediados de enero y apuntó que próximamente ofrecerá más detalles sobre el proceso.

Stadia players, find an important update on Stadia here: https://t.co/IIFRYiIYUu

— Stadia ☁️🎮 (@GoogleStadia) September 29, 2022