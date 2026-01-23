El sensacional teaser trailer de Forza Horizon 6 que nos revela más detalles de Japón y confirma fecha de lanzamiento del juego

Además, se confirmó su fecha de lanzamiento, llegando el 19 de mayo a la plataforma X-BOX.

Gran día para los amantes de los autos y los videojuegos. Forza Horizon reveló el tráiler teaser de su sexta entrega mostrando el maravilloso diseño de Japón, país donde se ambientará este nuevo capítulo.

En esta oportunidad, los jugadores podrán coleccionar y personalizar unos 550 vehículos, los que podrán recorrer en uno de los mapas más grandes hasta el momento.

Además, se confirmó su fecha de lanzamiento, llegando el 19 de mayo a la plataforma XBOX.

Si bien el mapa no es una recreación exacta de algunos lugares de Japón, sí busca reflejarnos la esencia del país asiático. Para ello se construyeron distintos escenarios que buscan ser icónicos, como suburbios, calles del centro de Tokio, zonas industriales y todo con el Monte Fuji de fondo.

En tanto, la jugabilidad también sufre algunas modificaciones —para bien—, ya que ahora no serás una superestrella, partirás desde abajo, de cero, donde deberás esforzarte al máximo para ser el mejor en la pista.

Mira el teaser trailer acá