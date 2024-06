Creador de “Shingeki no Kiojin” convirtió a Billie Eilish en miembro de la Legión de Reconocimiento: Le regaló una ilustración

Durante una visita a Japón, la intérprete de "Bad Guy" también recibió un artboook de "Sailor Moon" firmado por su autora, Naoko Takeuchi.

Billie Eilish se consolidó como una verdadera fan de Shingeki no Kiojin (Attack on Titan) luego de que el mismísimo creador del manga la dibujara como una miembro más de la Legión de Reconocimiento.

¿Qué pasó?

La intérprete de éxitos como Bad Guy o What Was I Made For? visitó Japón como parte de la promoción de su más reciente álbum Hit Me Hard and Soft. Es en este contexto en que se le dio el inesperado regalo.

Durante su aparición en el programa de televisión Newscaster: Joho 7 Days, la artista recibió una serie de regalos, siendo el principal una ilustración hecha por el mangaka de Shingeki no Kiojin, Hajime Isayama.

En el dibujo se puede ver a la cantante de 22 años como parte de la Legión de Reconocimiento junto a Eren Jaeger, Mikasa Ackerman y Armin Arlert. De espaldas a ellos se puede ver al temido titán colosal.

Entre los presentes dados también se encontraba un artboook de Sailor Moon (Sailor Moon Raisonné) firmado por su autora, Naoko Takeuchi. Eilish mostró con mucho entusiasmo ambos regalos.