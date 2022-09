(EFE) – El primer campeonato panamericano de eSports se disputará en octubre de 2023 en Santiago, de forma paralela a los XIX Juegos Panamericanos, acordaron Panam Sports -la organización deportiva continental- y la Federación Global de eSports.

La decisión se tomó en la LX Asamblea General de Panam Sports que comenzó este miércoles en Santiago, presidida por el chileno Neven Ilic.

Según el organismo, el campeonato panamericano de eSports contará con la participación de deportistas de los 41 países del continente.

“Tanto el campeonato como los Juegos Panamericanos se verán realzados por el GEFestival, una celebración de la diversas culturas de los deportes electrónicos, y el GEFcon, que reunirá a líderes de pensamiento global, ‘stakeholders’ y creadores de ideas de los deportes electrónicos y las industrias adyacentes, para compartir experiencias y oportunidades para el futuro”, informó Panam Sports en una nota.

“Estamos muy contentos de asociarnos con la Federación Global de eSports para llevar el alcance, el poder y la energía de estos juegos a la sede de los Juegos Panamericanos del próximo año“, aseguró Neven Ilic.

