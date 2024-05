(CNN) – Apple se disculpó y admitió que “erró el tiro” con su último anuncio del iPad Pro.

El anuncio, que publicó el martes en redes sociales el CEO de Apple, Tim Cook, recibió reacciones negativas de los internatutas, quienes consideraron que celebraba la destrucción de la creatividad y el arte humanos por parte de la tecnología.

En una declaración a AdAge, el vicepresidente de comunicaciones de marketing de Apple, Tor Myhren, pidió disculpas.

“La creatividad está en el ADN de Apple y para nosotros es muy importante diseñar productos que potencien la creatividad en todo el mundo. Nuestro objetivo es celebrar siempre la infinidad de formas en que los usuarios se expresan y dan vida a sus ideas a través del iPad”, dijo Myhren. “Erramos el tiro con este video y lo sentimos”.

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG

— Tim Cook (@tim_cook) May 7, 2024