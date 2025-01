Norovirus a bordo: 2024 fue el peor año en cuanto a brotes gastrointestinales en cruceros

Según los últimos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del país norteamericano, 2024 presentó una trayectoria ascendente en cuanto a enfermedades gastrointenstinales, con más de una decena de brotes a bordo de cruceros.

(CNN) – La industria de los cruceros sigue creciendo: barcos cada vez más grandes y más salvajes y unos 37,1 millones de pasajeros de cruceros se embarcarán en sus aguas en 2025, según la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA, por sus siglas en inglés).

Pero otra estadística en el mundo de los cruceros está en alza, y no es buena: los últimos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos sugieren que 2024 fue el peor año en cuanto a brotes gastrointestinales en cruceros en más de una década.

Norovirus en el mar

Los datos de los CDC sugieren que la mayoría de los brotes gastrointestinales de 2024 en el mar estuvieron asociados con el norovirus altamente contagioso. Solo en diciembre, cinco cruceros se vieron afectados por el virus del vómito, y cientos de pasajeros informaron síntomas en los barcos de Cunard Line, Holland America y Princess Cruises. Cuando aparece un brote en los datos de los CDC, significa que el 3% o más de los pasajeros y la tripulación de los barcos presentaron síntomas gastrointestinales al personal médico.

El norovirus se ha asociado durante mucho tiempo con los cruceros. El Dr. William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas y profesor del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, señala que el norovirus es “conocido obviamente como el virus de los cruceros”.

El norovirus es notoriamente contagioso y, por lo tanto, las personas que viven en espacios reducidos en un barco podrían tener más probabilidades de propagar la enfermedad.

“Este es un virus que puede infectarte con muy pocas partículas virales. En otras palabras, la dosis infecciosa es muy pequeña”, le dice Schaffner a CNN Travel. “Puede persistir durante días o incluso una semana en superficies ambientales, lo que significa que si pones los dedos sobre una superficie contaminada, puedes recoger algunas partículas virales, tocarte la boca y luego iniciar una infección”.

El norovirus tiende a alcanzar su pico durante los meses de invierno, y “esta aparición estacional del norovirus varía en intensidad”, explica Schaffner.

La aparición de esta temporada es “más grave” que el promedio en tierra y en el mar, según Schaffner, quien agrega que esto puede explicar los datos de los CDC de diciembre de 2024.

Los CDC también señalan que “los brotes se detectan y se informan más rápidamente en un crucero que en tierra”, gracias a los protocolos de notificación. En promedio, se registran entre 19 y 21 millones de casos de norovirus en los EE. UU. cada año, según los CDC.

Si bien el norovirus domina los datos de los CDC de 2024, un brote gastrointestinal de septiembre de 2024 en el Radiance of the Seas de Royal Caribbean se atribuyó a una intoxicación alimentaria por salmonela. Mientras tanto, el brote que se produjo en el Silver Nova de Silversea Cruises en la primavera fue el resultado de E. coli y la causa de la enfermedad gastrointestinal en el viaje de mayo del Allure of the Seas de Royal Caribbean sigue siendo desconocida.

Trayectoria ascendente

Los CDC informaron un total de 16 brotes gastrointestinales en cruceros en 2024, el número más alto en más de una década. En 2023, hubo un total de 14 brotes reportados.

Pero hablando con CNN Travel, un portavoz de los CDC dice que “si bien 2023 y 2024 tuvieron un mayor número de brotes en cruceros que en años anteriores a la pandemia, aún no sabemos si esto representa una nueva tendencia”.

Hubo menos informes en el período 2020-2022, tiempo durante el cual la industria de cruceros cerró, y luego se reinició lentamente, a raíz de la pandemia de coronavirus. En 2019, hubo 10 brotes reportados, según datos de los CDC.

“Los viajes en cruceros durante la pandemia de Covid-19 fueron limitados y, antes de eso, vimos que las tasas de enfermedades gastrointestinales en los cruceros disminuyeron (durante 2006-2019)”, dice el portavoz de los CDC.

Los datos de los CDC solo cubren los barcos bajo la jurisdicción de la agencia, lo que significa que el viaje del barco debe incluir un puerto de EE. UU., un itinerario extranjero y transportar más de 13 pasajeros. Si bien este criterio se aplica a gran parte de la flota de cruceros del mundo, no cubre todos los barcos que atraviesan los océanos del mundo.

Mantenerse sano a bordo

El portavoz de los CDC recomienda que los pasajeros de cruceros que presenten síntomas de virus estomacales puedan ayudar a limitar la propagación de la infección “informando de inmediato de su enfermedad si están enfermos y siguiendo las recomendaciones del personal médico”.

También se recomienda a los pasajeros que practiquen “lavarse las manos con frecuencia, especialmente después de ir al baño y antes de comer o beber”.

Los cruceros también se enorgullecen de tomar medidas para controlar los brotes, desde poner en cuarentena a los pasajeros y la tripulación con síntomas hasta aumentar la limpieza y desinfección de los barcos afectados.

El experto en enfermedades infecciosas Schaffner dice que debido a la naturaleza sumamente infecciosa del norovirus, “es probable que supere todas esas barreras e intervenciones que han puesto en marcha” las compañías de cruceros.

Schaffner agrega que los expertos no pueden predecir si la reciente ola de norovirus en los EE. UU. continuará hasta 2025 y más allá, ya sea en el mar o en tierra.

“No me atrevería a predecir si este aumento que estamos viendo ahora se extenderá a la próxima temporada o si la próxima temporada será, una vez más, una temporada baja”, afirma. “Creo que tendremos que esperar y ver qué ocurre en cada caso individual”.

Mientras tanto, el consejo de Schaffner a los posibles pasajeros de cruceros es “en primer lugar, si se sienten mal, quédense en casa y vuelvan a reservar para un crucero posterior.

“En segundo lugar, presten una atención meticulosa a todas las instrucciones de higiene que les den en el crucero y presten especial atención a la higiene de las manos. Y en estas circunstancias, el agua y el jabón son en realidad mejores que las toallitas o lociones higiénicas para manos que utilizamos, porque el norovirus no se ve muy afectado por el alcohol que contienen las toallitas y las lociones para manos”.