Los 25 mejores lugares para viajar en 2025: ¿Dónde llevar tus maletas?

Algunos ya han creado su vision board para este año y tienen su itinerario de viajes listo, pero para los indecisos, les traemos una selección de destinos recomendados por CNN. Desde viajes en tren por Europa hasta la tierra de los mariachis, aquí están los detalles.

(CNN) –El mundo es grande y está más conectado que nunca en la historia de la humanidad. Los aviones modernos pueden llevar a la gente de Nueva York a Singapur o de Londres a Ciudad del Cabo, viajes que en generaciones anteriores habrían llevado semanas o meses.

Pero a veces, tener demasiadas opciones puede ser paralizante. Estamos en la era del miedo a perderse algo (FOMO, por sus siglas en inglés). Las redes sociales hacen que parezca que todas las personas que conocemos están de vacaciones exóticas en un momento dado, así que ¿cómo elegimos qué lugares visitar?

En CNN Travel creemos que cada lugar tiene sus razones para visitarlo. Sin embargo, nuestro equipo ha elaborado esta lista de 25 destinos que creemos que merecen especialmente la pena visitar en 2025.

Almaty, Kazajstán

Los espectaculares paisajes y centros urbanos únicos de Asia Central resultan especialmente atractivos. A la cabeza está la ciudad más grande de Kazajstán, Almaty, que, como informamos recientemente, se ha convertido en la nueva “capital de lo cool” de la región.

Es una de esas raras ciudades que realmente lo tiene todo: excelente comida, una vibrante vida nocturna, una escena artística y cultural en rápido crecimiento y fácil acceso a algunos de los paisajes más impresionantes e intactos del mundo, gracias a su ubicación en la base de las montañas Tian Shan.

Las estaciones de metro de Almaty son literalmente obras de arte, el complemento perfecto para sus museos de clase mundial, incluido el Museo Estatal de Arte Abilkhan Kasteev, que contiene más de 20.000 obras de arte, y el Centro de Cultura Contemporánea Tselinny, que se trasladará a nuevas instalaciones en 2025.

¿Qué comer? Almaty se considera la cuna de la “cocina neonómada”, una mezcla de técnicas culinarias modernas e ingredientes tradicionales utilizados por los pueblos nómadas que residen en las praderas del país. Comience su viaje culinario en el impresionante restaurante Auyl, en el valle de Medeu, al sur de la ciudad.

Llegar a Almaty también es sorprendentemente fácil. Se puede llegar a ella mediante vuelos directos desde Europa, Asia y Oriente Medio, mientras que Kazajstán ofrece entrada sin visado a los ciudadanos de una larga lista de países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido.

Islas Andamán y Nicobar, India

Este Estado de la Unión de la India, situado al otro lado de la bahía de Bengala, ha sido históricamente tan difícil de visitar que la mayoría de los indios nunca han estado allí. Eso puede empezar a cambiar, ya que el primer vuelo internacional de pasajeros programado del archipiélago, desde Kuala Lumpur, Malasia, hasta la capital de las islas, Port Blair, se pondrá en marcha a finales de 2024.

Algunos de los que han oído hablar de esta zona probablemente la asocien injustamente con John Allen Chau, el ex misionero estadounidense que intentó evangelizar a una tribu no contactada en las islas Sentinel del Norte y fue asesinado. Pero es increíblemente difícil (por no decir ilegal) acceder a Sentinel del Norte desde las islas Andamán y Nicobar, y sería una pena descartar a estos hermosos y amigables lugareños y la hospitalidad que ofrecen.

Los afortunados que han estado allí suelen comparar esta cadena de islas con las Maldivas, pero antes de que aparecieran las grandes marcas internacionales. Aquí se pueden encontrar zumos frescos, té chai y parathas de desayuno en cafeterías locales, playas para caminar descalzos hasta donde alcanza la vista y una gran variedad de actividades acuáticas, como esnórquel y kayak.

Se puede acceder a Barren Island, hogar del único volcán activo de la India, en un barco privado, y Swaraj Dweep , a solo un viaje en ferry desde Port Blair, es el sueño de cualquier buceador.

La conexión a Internet también es irregular en el mejor de los casos en el archipiélago, así que aproveche la oportunidad para desconectarse por completo, tal vez el mayor lujo de todos.

Bequia, San Vicente y las Granadinas

“Todo el mundo sueña con ir a Inglaterra, mi sueño es ir a Bequia”, es la letra inicial de una canción de soca del artista Marlo Benn, que celebra el encanto de esta isla de siete millas cuadradas con forma de rayo.

Y si observas Bequia (pronunciado Beck-way) más de cerca, es fácil ver por qué este impresionante destino de playas de arena blanca, temperaturas cálidas durante todo el año y exuberante vegetación tropical inspira tanto afecto. Situada a media hora en avión desde la isla caribeña de Barbados, Bequia es una de las 32 islas que conforman San Vicente y las Granadinas. Su vecina Mustique es, sin duda, más famosa, pero el atractivo de Bequia es innegable.

En 2024, la isla fue azotada por el huracán Beryl de categoría 4, pero Bequia se ha recuperado más fuerte que nunca, con un aumento en las llegadas reportado en septiembre.

Con kilómetros de arena blanca, la playa Princess Margaret, llamada así en honor a la hermana menor de la reina Isabel II de Inglaterra, es la más famosa. También es, sin duda, la playa más hermosa y definitivamente vale la pena visitarla. En la cercana Friendship Bay, el Museo del Patrimonio de Bequia ofrece una visión completa de la historia de la isla, incluida su antigua tradición ballenera.

Mientras tanto, el evento anual de yates TradeWinds de Bequia, que celebra la cultura y el patrimonio marino de las Granadinas, atrae a visitantes de todo el mundo cada año.

Bolivia

El 6 de agosto se cumple el 200 aniversario de la declaración de independencia de Bolivia de España, bajo el liderazgo de Simón Bolívar, quien se convirtió en el primer presidente del país sudamericano.

Si bien los planes para las festividades aún están en secreto, 2025 promete ser un año de celebración. Si bien la mayoría de los visitantes tienden a agregar una estadía en Bolivia a un viaje más largo a Perú, “el país es un destino en sí mismo”, dice Laura Rendell-Dunn de Journey Latin America. “Puedes pasar fácilmente dos semanas o más explorando sus muchos atractivos”.

La escena gastronómica de la capital, La Paz, le pisa los talones a Lima con lugares como Gustu, inaugurado por el cofundador de Noma, Claus Meyer, y ahora dirigido por la chef boliviana Marsia Taha. El restaurante está recibiendo elogios en todo el mundo por su comida tradicional boliviana redefinida, que incluye caimán con copoazu (una fruta dulce de la Amazonia) y llama con llullucha (un alga andina básica).

Hoteles de primera categoría como Atix ofrecen alojamiento confortable a 3.650 metros de altitud en La Paz. En zonas más rurales, encontrará lujo para andar descalzo, como las autocaravanas Airstream en el Salar de Uyuni.

Dondequiera que viajes en Bolivia —al lago Titicaca (que limita con Perú en los Andes, es el lago navegable más alto del mundo), Tiwanaku (un asentamiento preincaico cercano) o Sucre, ciudad protegida por la Unesco con su arquitectura colonial española— encontrarás alojamientos de lujo y, por lo general, menos turistas que al otro lado de la frontera, en Perú.

Chemnitz, Alemania

El monumento más famoso de esta ciudad de Alemania del Este, que en su día pasó a llamarse Karl-Marx-Stadt, es una gigantesca cabeza de bronce, el “segundo busto más grande del mundo”, del filósofo del siglo XIX. Erigida en 1971, la imponente escultura, un recordatorio del complicado pasado de Chemnitz, ha sido durante mucho tiempo una de las principales atracciones para los visitantes. Sin embargo, Marx nunca visitó el destino en vida.

Este año, la atención se centra en sus muchas otras características notables. Chemnitz brilla como una de las Capitales Europeas de la Cultura 2025, junto con Nova Gorica, en Eslovenia. La rica diversidad de Chemnitz, que en su día fue una de las ciudades más ricas de Alemania, se celebra en forma de festivales de jazz, indie y dance, arte callejero, concentraciones de coches clásicos y exposiciones.

Los visitantes también podrán admirar los estilos arquitectónicos eclécticos de Chemnitz. El ayuntamiento de dos cuerpos, formado por el antiguo ayuntamiento o Altes Rathaus, construido en el siglo XV, y el nuevo ayuntamiento de estilo modernista o Neues Rathaus, construido a principios del siglo XX, es uno de los mejores ejemplos.

Bajo el lema “C lo invisible”, las autoridades promueven proyectos culturales como el Sendero Púrpura, un sendero de arte y esculturas que conecta a Chemnitz con 38 municipios y comunidades, además de destacar el compromiso de la ciudad de transformar pequeños espacios públicos en centros comunitarios.

“El programa cultural muestra de forma impresionante dónde latirá el corazón cultural de Europa en 2025: ¡en Chemnitz!”, afirma el director del programa, Stefan Schmidtke.

Los senderos de Inglaterra

Todo tipo de senderos, caminos de herradura y caminos secundarios atraviesan la campiña inglesa, muchos de los cuales han sido transitados por el hombre desde tiempos antiguos. El acceso a ellos está consagrado en una ley aprobada hace poco más de 75 años. Eso significa que, sin importar quién sea el propietario del terreno, suele haber un sendero señalizado y algunos de los paisajes más idílicos del mundo siguen abiertos a todo el mundo.

Puede que Inglaterra no tenga los senderos de montaña épicos que se encuentran en algunas partes del mundo, pero a solo unos metros de casi cada puerta del país, hay un camino de setos que serpentea hacia un túnel verde de árboles colgantes o hacia un páramo romántico y borrascoso.

Las rutas de larga distancia más populares, como Pennine Way (cumplirá 60 años en 2025), Coast-to-Coast o South Downs Way, llaman la atención, pero los rincones más tranquilos del país tienen sus propios senderos señalizados. De hecho, cualquiera que tenga un mapa de Ordnance Survey puede crear el suyo propio.

¿Solo estás de visita en Londres? Echa un vistazo al Capital Ring Walk , un sendero con secciones que recorre los suburbios de la ciudad y sus zonas silvestres ocultas. O toma la línea Metropolitan del metro de Londres y prueba el Chess Valley Walk desde Chesham hasta Rickmansworth: 16 kilómetros de felicidad principalmente rural con una estación de metro en cada extremo. — Barry Neild

Provincia de Eswatani y Mpumalanga, Sudáfrica

El pequeño país sin salida al mar del sur de África, Eswatini (antes conocido como Suazilandia), ha unido fuerzas con la provincia sudafricana de Mpumalanga y su vecino Mozambique para una iniciativa de turismo transfronterizo conocida como TRILAND 2024-2025.

El objetivo es construir un corredor turístico a través de la región del sudeste de África y, aunque el gobierno de EE. UU. actualmente desaconseja viajar a Mozambique, sus compañeros de TRILAND están preparados para recibir visitantes.

La provincia de Mpumalanga alberga la reserva natural del cañón del río Blyde, el tercer cañón más grande del mundo después del Gran Cañón y el cañón del río Fish en Namibia. Sin embargo, lo que distingue al río Blyde es que está cubierto de una rica vegetación subtropical. God’s Window es uno de los miradores más espectaculares de la conocida como Ruta Panorámica. Los visitantes suelen combinarlo con una excursión al Parque Nacional Kruger, a poco más de una hora en coche.

En Eswatini, Sibebe Rock es la respuesta africana al Uluru australiano, pero sin multitudes. A solo 10 kilómetros al norte de la capital, Mbabane, se trata del plutón de granito expuesto más grande del mundo. Es una caminata desafiante pero gratificante, que se realiza mejor con un guía, siguiendo senderos marcados y durante la estación seca (de abril a septiembre).

Gdansk, Polonia

Gdansk es quizás más famosa por ser el lugar donde comenzó oficialmente la Segunda Guerra Mundial, así como la cuna del movimiento Solidaridad, que jugó un papel importante en la caída del comunismo en Polonia. Pero esta ciudad portuaria, ubicada en la costa báltica del país, tiene mucho más que ofrecer que su conexión con momentos decisivos de la historia.

Gdansk, conocida antiguamente como Danzig, fue reconstruida casi por completo después de la mencionada guerra y emergió como una de las ciudades más hermosas y coloridas de Polonia. Tal vez no sea de extrañar que el Museo de la Segunda Guerra Mundial , un imponente prisma situado a lo largo del paseo marítimo de la ciudad, se destaque como uno de los ejemplos más notables de su arquitectura más impresionante. También está la Corte Artus del siglo XIV y la Iglesia de Santa María del casco antiguo, considerada una de las iglesias de ladrillo más grandes del mundo, con 78 metros (256 pies) de altura.

En 2023, el Informe de la Comisión Europea sobre la calidad de vida en las ciudades europeas clasificó a Gdansk como una de las mejores ciudades para vivir, y la mayoría de sus residentes están satisfechos con sus condiciones de vida.

Este año marca un punto de inflexión para la ciudad, con la finalización de su revolucionaria terminal portuaria, que acerca a Gdansk un paso más a su objetivo de convertirse en la principal puerta de entrada a Europa central y oriental.

Gilgit-Baltistán, Pakistán

En la década de 1970, Pakistán era un destino de moda para los viajeros de aventura; sus sublimes paisajes montañosos eran una parada clave en la ruta terrestre llamada “Hippie Trail”, que iba de Europa al sur de Asia. Décadas de inestabilidad política pusieron fin a esa tendencia, pero esos picos épicos no han desaparecido.

La región de Gilgit-Baltistán, en las montañas Karokoram, no es el lugar más fácil de llegar (los horarios de los vuelos pueden ser poco fiables y las carreteras pueden estar bloqueadas estacionalmente).

En términos de turismo e infraestructura, el senderismo en esta región hace que el Himalaya parezca un paseo por Central Park.

El año pasado, Nepal prohibió el senderismo en solitario en todo el país, y este también es un lugar donde ir solo no es una opción. Sin embargo, ahora es accesible a través de viajes organizados por operadores turísticos internacionales de renombre, incluidos G Adventures y Wild Frontiers. Intrepid ofrece una caminata de 10 días con asistencia completa por la región conocida como “Pequeño Tíbet” a partir de unos 3000 dólares. — Ministerio de Salud

Trenes italianos

Los amantes del lujo esperan con ansias el lanzamiento de La Dolce Vita Orient Express, un tren de superlujo que recorrerá Italia a partir de abril con ocho itinerarios que incluirán las rutas más transitadas de Venecia y Toscana hasta partes menos conocidas del sur de Italia, como Abruzzo y Basilicata (el itinerario de las Piedras Eternas de Matera), así como Sicilia hasta Roma y viceversa.

Aquellos de nosotros con bolsillos más estrechos nos sentiremos aliviados al saber que no tenemos que gastar cinco cifras para viajar en tren con estilo en Italia.

En diciembre, el operador estatal Trenitalia fue calificado como el mejor de Europa , con una puntuación especialmente alta por su “experiencia de viaje”. Sus trenes Frecce de alta velocidad conectan las principales ciudades en forma de T a lo largo de la península, a menudo más rápido que volar. Para un toque de lujo de dolce vita, reserve la clase ejecutiva, un vagón con enormes sillones reclinables y servicio de mayordomo.

También están los trenes Treni Turistici Italiani (TTI), a menudo antiguos, que han sido retapizados y rediseñados para ofrecer una experiencia de lujo al visitante. Las nuevas rutas para 2025 incluyen un servicio de verano transfronterizo de Milán a Saint-Raphaël en la Costa Azul francesa y un tren nocturno estacional de Roma a Lecce en la ardiente región de Puglia, en el sur.

Montañas de Kaçkar, Turquía

Escondida en el extremo noreste de Turquía, entre el Mar Negro y Georgia, se encuentra esta cordillera costera de mil kilómetros de longitud. El clima templado y húmedo de las montañas Kaçkar las convierte en un idílico paraje alpino repleto de biodiversidad.

En verano, las laderas se cubren de flores silvestres, lo que hace que la zona sea popular entre los excursionistas, mientras que los campos de avellanas y las plantaciones de té son un indicio de los excelentes productos de la región.

Este es también el hogar de la preciada abeja melífera del Cáucaso, y las colmenas son una vista común en esta región tranquila y rural, que ha sido un parque nacional desde 1994.

En octubre, los visitantes acuden a admirar los espectaculares tonos rojizos y amarillos del follaje otoñal. También hay muchas cascadas y arroyos, como la cascada Maral, de 63 metros (207 pies), una de las más altas del país.

El esquí y el heli-esquí son actividades invernales cada vez más populares, aunque la industria del turismo aquí todavía está en sus inicios.

Sin embargo, eso está a punto de cambiar, ya que la apertura del aeropuerto Rize-Artvin en la costa del mar Negro en 2022 ha hecho que la región sea mucho más accesible para los visitantes internacionales. Un vuelo desde Estambul dura poco más de dos horas.

Kansai, Japón

Osaka acogerá la Expo 2025 de abril a octubre. Como la segunda ciudad de Japón ya es muy popular entre los turistas internacionales, aproveche el excelente sistema ferroviario del país para explorar más la región de Kansai, que comprende 10 prefecturas en el centro-sur de Japón.

En Nara, visite los templos declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco al anochecer, mientras los famosos ciervos de la ciudad salen a interactuar con los humanos, incluso comiendo comida de sus manos y haciendo reverencias en amables agradecimientos.

En la prefectura de Hyogo, la famosa carne de res de Kobe se puede conseguir a cualquier precio, desde croquetas asequibles en las vitrinas de los supermercados hasta restaurantes de lujo con estrellas Michelin. Pero también vale la pena echar un vistazo a la escena artística emergente de la ciudad y a los monumentos conmemorativos del terremoto que diezmó la costa en 2015.

Luego, haga una visita al Castillo de Himeji , conocido como la “garza blanca” por su apariencia de pájaro en vuelo, antes de que el precio de la entrada se dispare en 2026.

Mendoza, Argentina

Mientras Buenos Aires se jacta con razón de su escena gastronómica, Mendoza podría decir: “Sostén mi copa”. Copa de vino, claro. A unos 1.000 kilómetros (620 millas) al este de la famosa ciudad capital, Mendoza se enorgullece de su merecida reputación de paraíso del vino .

En total, la zona alberga unas 1200 bodegas y el Malbec es muy apreciado. Esta ciudad cosmopolita también es conocida por sus restaurantes y spas de primera clase, sus calles arboladas y sus cielos soleados. Las vistas desde aquí son impresionantes, con las imponentes montañas de los Andes como telón de fondo de la ciudad. Si el vino no es lo tuyo, tendrás otras formas de relajarte.

Si no te molestan las multitudes, considera visitar la ciudad durante la Fiesta de la Vendimia , que se celebra cada año en la provincia de Mendoza. Los eventos comienzan en enero y febrero y alcanzan su punto álgido en marzo, cuando unos 40.000 visitantes vienen a probar las variedades de vino locales. Si vas en esa época, llegarás en pleno verano argentino.

Visite el hermoso Parque Histórico General San Martín , conocido por sus 500 especies de rosas y el Museo de Ciencias Naturales. O haga una excursión de un día a las relajantes aguas termales de Cacheuta ; incluso puede tomar un autobús económico y dejar que otra persona conduzca.

Nashville, Tennessee

Será un año aún más grande de lo habitual para la música country en Nashville: el Grand Ole Opry cumple 100 años.

El 28 de noviembre de 1925, la estación de radio WSM estrenó lo que entonces se llamaba WSM Barn Dance, y así nació el famoso espectáculo de música country. El Opry, que ahora es el programa de radio de mayor duración de la historia, ha contado con artistas como Hank Williams, Patsy Cline, Loretta Lynn, Willie Nelson y Dolly Parton, así como con las estrellas emergentes de la actualidad.

El Auditorio Ryman , la “Iglesia Madre de la Música Country”, albergó al Opry durante muchos años antes de que el espectáculo se trasladara al actual Opry House en 1974. Los visitantes pueden recorrer ambos lugares . Y habrá más espectáculos en el calendario del Opry que nunca en 2025, incluidos eventos especiales de cumpleaños y aniversario y fechas selectas en el Ryman.

En Music City hay más actividades. Se espera que en 2025 se inaugure un nuevo desarrollo de uso mixto, Nashville Yards, que contará con un recinto musical con capacidad para 4500 personas, The Pinnacle .

También se está trabajando para traer más sabores asiáticos a Nashville con su primer Chinatown. Ese proyecto, ubicado al sureste del centro de Antioch, contará con un supermercado panasiático que se espera que abra este año, así como numerosos restaurantes y espacios comerciales en el futuro.

Niue

Casi cualquier isla del Pacífico Sur a la que se lance un dardo puede parecer un punto apartado del mapa, pero cuando se trata de islas menos transitadas en esta parte incomparable del planeta, es difícil comparar ningún lugar con Niue .

La pequeña isla polinesia autónoma en libre asociación con Nueva Zelandia (los residentes tienen pasaportes neozelandeses) se encuentra aproximadamente entre Fiji y las Islas Cook. Desde 2022, el 100% de las aguas territoriales de Niue han sido designadas como parque marino de usos múltiples , incluida una amplia zona de exclusión que es un hábitat importante para los tiburones grises de arrecife y la serpiente marina endémica Katuali.

Las ballenas jorobadas migran, dan a luz y retozan con sus crías cerca de la costa de la isla de 100 millas cuadradas desde fines de junio hasta octubre, cuando los visitantes tienen la oportunidad de hacer snorkel y, a veces, bucear con ellas en aguas que regularmente alcanzan los 160 pies de visibilidad (dado que Niue no tiene agua superficial que fluya desde ella, el océano circundante es excepcionalmente claro).

Incluso los visitantes que se alojan en tierra firme en lugares como Scenic Matavai Resort ven regularmente ballenas jorobadas pasando mar adentro durante la temporada (la “campana de ballenas” del hotel suena para anunciar su presencia).

La magia también abunda sobre la superficie del agua. Los “caminos marinos” llamados Hala Tahi conducen desde los pueblos de la isla hasta el borde del acantilado y hasta los arrecifes de abajo, donde esperan fascinantes cuevas y abismos de piedra caliza y lugares prístinos para nadar y hacer esnórquel que, según se dice, eran los favoritos de la realeza niueana. Con solo 1.700 habitantes (aproximadamente 600 de los cuales viven en la pequeña capital, Alofi), Niue es también un paraíso para observar las estrellas, ya que es el primer país del mundo en recibir la designación de Cielo Oscuro.

La mayoría de los visitantes llegan en vuelos de Air New Zealand desde Auckland (3,5 horas) que van y vienen varios días a la semana, lo que mantiene bajos los niveles de visitantes.

Nuuk, Groenlandia

Los paisajes escarpados y la increíble vida salvaje de Groenlandia se han vuelto un poco más accesibles gracias a la inauguración del Aeropuerto Internacional de Nuuk. Este renovado centro de aviación en la capital de Groenlandia alberga una pista de 2.200 metros (7.217 pies), que permite que aviones de mayor tamaño aterricen en el territorio danés ubicado en el Ártico por primera vez. Este verano, United Airlines operará el primer vuelo directo desde Estados Unidos a Groenlandia , que aterrizará en Nuuk.

La ciudad es un excelente punto de partida para explorar el resto de Groenlandia en barco o avión: desde absorber la cultura de los inuit locales en el Centro Icefjord en Ilulissat, hasta maravillarse con los icebergs y considerar el impacto de la crisis climática en la bahía de Disko. Pero Nuuk no es solo una puerta de entrada a Groenlandia. Los puntos destacados de la ciudad incluyen el Museo y Archivo Nacional lleno de historia y la sorprendente escultura Sedna en la costa, un homenaje a la diosa inuit del mar.

A medida que aumenta el número de visitantes a Groenlandia, los viajeros pueden ayudar a adoptar prácticas de turismo sostenible contratando guías locales, ya sea para un recorrido a pie por la ciudad organizado por la zona o para visitar el vecino Nuup Kangerlu, un vasto fiordo que ofrece avistamientos de ballenas jorobadas en medio de un hermoso entorno montañoso.

Los Ozarks, Estados Unidos

Terreno accidentado, cascadas, rápidos, cuevas y acantilados: no son el tipo de accidentes geográficos que la gente suele esperar encontrar en el centro-sur de los Estados Unidos. Pero esas características y más esperan a los visitantes de las hermosas montañas Ozark de Arkansas y Missouri.

La región es más conocida por el centro de entretenimiento estadounidense de Branson (incluido Dolly Parton’s Stampede ) y el parque de diversiones Silver Dollar City (con un nuevo festival Spring Exposition en 2025; y no te pierdas la montaña rusa familiar inmersiva Fire in the Hole , recientemente renovada ). Son geniales, sin duda, pero son solo el comienzo.

Uno de los secretos mejor guardados de los Ozarks es la Johnny Morris Conservation Foundation , una reserva natural e histórica de propiedad privada a la que se debe pagar entrada. Una de sus atracciones más destacadas es el Dogwood Canyon Nature Park en Lampe, Missouri. Cuenta con lugares para pescar, capillas y puentes históricos, senderos para andar en bicicleta y hacer senderismo, además de un recorrido en tranvía para visitar manadas de alces y bisontes en libertad .

En Arkansas, Eureka Springs es un destino de moda con restaurantes y lugares divertidos para hospedarse, y se ha convertido en una especie de oasis para la comunidad LGBTQ. Vaya a flotar o a pescar en el parque estatal Withow Spring , no muy lejos de la ciudad universitaria de Fayetteville . Para un recorrido espectacular, considere la ruta panorámica Mount Magazine.

Rabat, Marruecos

Marrakech, Essaouira, Fez, incluso Casablanca… Aunque Marruecos siempre ocupa un lugar destacado en las listas de viajes de muchas personas, un lugar que rara vez aparece es Rabat, la capital moderna. Pero todo eso parece que va a cambiar en 2025 con el nuevo Four Seasons Hotel Rabat en Kasr al Bahr , que se inaugurará en octubre de 2024, y la apertura del Teatro Real , diseñado por la gran arquitecta Zaha Hadid, ya fallecida.

En todo el país, la industria del turismo se está recuperando del devastador terremoto que azotó las montañas del Atlas en septiembre de 2023. En 2024, hubo un aumento del 20 % en el número de viajeros a Marruecos en comparación con el año anterior (según las cifras publicadas en noviembre), y 2025 parece ser aún más exitoso, con nuevas rutas de vuelo que incluyen Los Ángeles-Casablanca de Royal Air Maroc y Newark-Marrakech de United Airlines. Waldorf Astoria es otra marca que abre sus puertas: su propiedad en Tánger en 2025 será su primera incursión en el país.

Para los fanáticos de los deportes, el torneo de fútbol de la Copa Africana de Naciones se llevará a cabo en diciembre. Si bien las sedes aún no se han anunciado, será un momento de orgullo para Marruecos, cuyo equipo nacional se convirtió en el primer equipo africano en llegar a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA, en 2022. Los operadores turísticos locales como Inclusive Morocco lo ayudarán a ver lo mejor del país.

Rumania

No quedan muchos lugares en Europa que aún tengan ese aire de lugares por descubrir, pero Rumanía se acerca a ellos. Es un regalo en estos días de sobreturismo, ya que se trata de un país que lo tiene todo, desde los balnearios del Mar Negro hasta la belleza de los Cárpatos, y que, según se dice, está intentando aumentar el número de visitantes de forma sostenible.

Sí, está el castillo de Bran, donde se encuentra Drácula , pero si buscas otras delicias medievales góticas en Transilvania y más allá, prueba Timișoara, Cluj Napoca, Sibiu, Brasov y Sebes. La capital, Bucarest, tiene un encantador casco antiguo, ahora un poco sobrecargado de bares y restaurantes para turistas, pero la historia reciente de la ciudad sigue siendo un gran atractivo. Vale la pena explorar el asombroso exceso de la lujosa antigua casa del dictador comunista Nicolae Ceaușescu y su enorme Palacio del Parlamento (el edificio más pesado del mundo).

Contrastan con las extremas penurias a las que se vio sometido el pueblo rumano, plasmadas en el diminuto pero esencial Museo del Comunismo. En la campiña rumana todavía se puede encontrar un pasado más idílico. Probablemente no haya mejor manera de explorarlo que la recientemente inaugurada Vía Transilvánica , una ruta de senderismo de 1.400 kilómetros (870 millas) que atraviesa paisajes rurales y pueblos que parecen congelados en el tiempo.

San Francisco de Campeche, México

Si ya has estado en las grandes ciudades (ciudad de México, Guadalajara), los centros turísticos (Cabo, Cozumel) y los lugares de reunión de expatriados (San Miguel de Allende, Lago de Chapala), es posible que quieras visitar un México diferente. Ahí es donde entra en juego San Francisco de Campeche.

La capital del estado de Campeche, esta ciudad portuaria de unos 250.000 habitantes está situada en el lado occidental de la verde península de Yucatán. Campeche es uno de los dos estados de México con la máxima calificación de seguridad del Departamento de Estado de los EE. UU . y la ciudad ocupa ese punto ideal de tener cierta infraestructura turística sin haber sido “descubierta” todavía.

Los amantes de los mariscos apreciarán ofertas como el pámpano en papel de aluminio, el pan de cazón y varios platos de camarones con un toque caribeño. Los entusiastas de la arquitectura y la historia estarán entusiasmados: la antigua ciudad histórica amurallada es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Abundan los bastiones (fortificaciones) y las iglesias coloniales. Al aire libre, las playas de las cercanas Sihoplaya y Seybaplaya y los cenotes (hundimientos de agua dulce) son lugares ideales para divertirse. Y no te pierdas las ruinas mayas y los bosques tropicales de Calakmul .

Moverse por la ciudad podría ser más fácil en 2025 si el sistema de tren ligero entra en funcionamiento en abril como está previsto.

Sierra Leona

Este país de habla inglesa del África occidental tiene mucho que ofrecer a aquellos lo suficientemente aventureros como para hacer el viaje, aunque llegar allí no es fácil. Hay conexiones a través de Bruselas y Casablanca, pero la nueva aerolínea Air Sierra Leona aún no ha entregado los vuelos directos a Londres prometidos para fines de 2024.

El turismo todavía está en sus primeras etapas, veinte años después de la guerra civil y una década después de un importante brote de ébola. Eso significa que el condado no ha sufrido el exceso de visitantes y que todavía tiene algunos problemas. Playas como las de Turtle Islands, Bureh y River Number Two tienen aguas cristalinas y arenas blancas o doradas. La capital, Freetown, tiene mercados, museos y, en las ruinas de la isla Bunce, un conmovedor homenaje a las víctimas de la trata de esclavos que pasaron por allí. Las selvas tropicales del interior ofrecen la posibilidad de hacer senderismo y de encontrarse con chimpancés.

“Sierra Leona es, sin duda, uno de los países más seguros y amigables de África”, dice la bloguera de viajes Helen Davies, también conocida como Helen in Wonderland, que acaba de regresar de liderar un recorrido por el país. “La gente aquí es simplemente hermosa, con una energía cálida, acogedora y absolutamente contagiosa. El país es accidentado, crudo y descaradamente real, y eso es exactamente lo que lo convierte en el lugar perfecto para un viajero intrépido”. — BN

Estocolmo, Suecia

Al pasear por la ciudad de Estocolmo, los viajeros quedarán impresionados por el aire fresco, los amplios cielos abiertos y las constantes vistas al agua: la capital sueca está formada por 14 islas, conectadas por puentes y transbordadores.

Esta ciudad insular también forma parte del archipiélago exterior de Estocolmo, que comprende unas 30.000 islas. Los visitantes que se alojen en el centro de Estocolmo pueden tomar fácilmente un ferry que los lleve a islas cercanas como Fjäderholmarna, donde les espera una arquitectura histórica bellamente conservada y más vistas al mar.

Pero para aquellos que se sienten aventureros, la ciudad de Estocolmo inauguró recientemente una nueva ruta de senderismo de 270 kilómetros que atraviesa el archipiélago exterior de Estocolmo. Un sitio web complementario ayuda a los viajeros a trazar rutas.

De regreso al centro de la ciudad, los visitantes pueden aprender más sobre la historia marítima de Suecia en el museo Vasa , que alberga un naufragio del siglo XVII. Mientras tanto, el museo al aire libre Skansen ofrece información sobre la historia arquitectónica y cultural de Suecia, mientras que el Museo ABBA es una diversión interactiva basada en el pop.

Después de un día de senderismo o turismo, no olvides abrazar la tradición sueca de fika (también conocida como tomar un descanso para disfrutar de una bebida caliente y un pastel) y probar los bollos de canela en el animado Café Saturnus o el galardonado Robin Delselius Bageri.

Taupō, Nueva Zelanda

La Isla Sur de Nueva Zelandia suele recibir más atención cuando se trata de belleza natural, pero los viajeros que se dirigen a la Isla Norte en busca de paisajes cinematográficos no tienen que buscar más allá de Taupō.

No debe perderse los grabados rupestres maoríes de Ngātoroirangi Mine Bay del lago, que incluyen un bajorrelieve de 14 metros creado por el famoso artista Matahi Brightwell que representa el rostro de su antepasado, Ngatoroirangi.

A pocos kilómetros de Taupō se encuentran las cataratas Huka, que se dice generan suficiente energía para llenar una piscina olímpica en solo 11 segundos.

En cuanto a la comida, la escena culinaria de la ciudad está ganando cada vez más reconocimiento: recientemente concluyó su festival gastronómico inaugural Treats of Taupō . Por eso casi nos sentimos culpables de compartir este dato curioso: Taupō alberga lo que podría ser el McDonald’s más inusual del mundo, donde los visitantes pueden devorar sus Big Macs mientras están sentados dentro de un avión Douglas DC-3 fuera de servicio de la Segunda Guerra Mundial.

¿Dónde hospedarse? El histórico Huka Lodge de Taupō cumplió 100 años en 2024 y acaba de ser remodelado. Esta propiedad de lujo, que comenzó como un campamento de pesca a orillas del río Waikato, tiene prevista su reapertura en marzo de 2025 y cuenta con solo 20 suites y dos cabañas.

Isla de Vancouver, Canadá

Paisajes salvajes e indómitos y explosiones de flores bien cuidadas son solo algunos de los atractivos naturales de la isla de Vancouver.

La isla de 460 kilómetros de largo , ubicada en el Pacífico a unos 96 kilómetros al oeste de Vancouver, alberga la accidentada Reserva del Parque Nacional Pacific Rim en su costa oeste. Los mochileros experimentados pueden recorrer el sendero de la costa oeste del parque. O, para más comodidades, más al norte, alrededor de la unidad Long Beach del parque, hay albergues dispersos por la costa entre los tranquilos pueblos de Ucluelet y Tofino sirven como puntos de partida para expediciones de vida silvestre, caminatas por la selva tropical o para desafiar las legendarias olas.

En 2022, la Primera Nación Ahousaht compró un albergue remoto, un complejo flotante que antes funcionaba como Tofino Wilderness Resort en Quait Bay, al norte de la ciudad. Se espera que vuelva a abrir en junio de 2025 con un nuevo nombre y habitaciones y espacios públicos renovados.

Y para los amantes del spa, Kingfisher Pacific Resort & Spa en Courtenay, en la costa este de la isla, presenta una experiencia de seis cuevas que ofrece una terapia diferente en cada una, junto con elementos visuales para mejorar el circuito.

Los Jardines Butchart ofrecen estimulación sensorial en forma de flores. Este paraíso de 55 acres cerca de la capital provincial de Columbia Británica, Victoria, en la costa sur, cuenta con un mágico jardín hundido, un jardín de rosas y otras exhibiciones, además de un té de primera clase, que agrega dulces y salados al festín visual.

Los senderos ferroviarios de Vermont

Flores silvestres, colinas verdes, árboles con follaje rojo, naranja y amarillo y mantos de nieve prístina. Los senderos para bicicletas de cuatro estaciones de Vermont ofrecen a los visitantes la oportunidad de experimentar los paisajes perfectos para postales del estado durante todo el año.

Se puede caminar, andar en bicicleta, montar a caballo, hacer raquetas de nieve y practicar esquí nórdico en las cuatro vías peatonales del estado, donde el tráfico no motorizado se desplaza por caminos de piedra triturada que conectan pueblos y aldeas de todo el estado. En invierno, también se permiten las motos de nieve.

El sendero ferroviario más nuevo del estado, el Lamoille Valley Rail Trail, ha tenido un comienzo accidentado. Las devastadoras inundaciones de julio de 2023 causaron daños por un valor estimado de 11 millones de dólares al sendero de 31 millones de dólares, lo que retrasó su gran inauguración durante un año.

Sufrió algunos daños nuevamente en las inundaciones de julio de 2024, pero el sendero de 93 millas está casi completamente abierto, salvo un puñado de millas cerca del extremo sur del sendero y un breve desvío. El sendero ferroviario más largo de Nueva Inglaterra, Lamoille Valley Rail Trail, se extiende desde Swanton, en el extremo noroeste del estado, hasta St. Johnsbury, en el Reino del Noreste.

Hay muchos lugares para detenerse en el camino, tal vez para tomar una cerveza o comer algo en Morristown, donde hay una variedad de cervecerías, restaurantes y tiendas para explorar, o para echar un vistazo a la estación de tren de 150 años de antigüedad en Danville.