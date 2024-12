Violinista chilena tocó la introducción de Zun Da Da en un matrimonio y fue compartida por Zion: “No quería subir ese video”

A pesar que en un principio a Catalina le avergonzaba publicar el registro, finalmente hizo un llamado para que más músicos puedan difundir sus trabajos en sus redes sociales.

“Si vieron por ahí un video de alguien tocando la intro de Zun Dada, soy yo”. Así comienza el último video que subió Catalina Riquelme a su cuenta de Tiktok @cataviolinista.

La joven se hizo viral hace pocos días a raíz de una curiosa interpretación que realizó en una boda, ya que tocó la introducción de la canción de reguetón Zun Da Da, interpretada por Felix “Zion” Ortíz, integrante del dúo Zion y Lennox.

Chilena y el éxito de su video tocando Zun Da Da

Luego del inesperado éxito del video que subió a la plataforma, fue la propia Catalina la que realizó un nuevo registro contando la historia de la interpretación y cómo vivió la gran aceptación por su versión de Zun Da Da.

“Al principio no sabía si subir ese video. Yo ya había tocado en ese evento hace un tiempo. Había pasado algunas semanas y no había subido ningún video al respecto. Me empezó a dar vergüenza“, relató la música.

Además, confesó que “yo veía ese video y decía: ‘tiene pifias, no salió perfecto’. Capaz que los músicos me van a entender, porque a nosotros nos crian para que todo lo que hagamos salga perfecto. Si te equivocai en una cosa es como ‘ay, no’. A mi me pasaba eso con ese video, no quería subirlo“.

“Después dije ‘ya filo, cómo no lo voy a subir’. Ese día fui a ese matrimonio y es todo lo que toqué. O sea, fui a ese matrimonio literalmente a tocar la intro de Zun Da Da. Es todo el material que tengo”, detalló Riquelme.

Finalmente, a modo de reflexión, señaló que “si quiero dejar alguna enseñanza con este video, es que aunque les de miedo subir algo, háganlo nomás. Y si son artistas y están viendo este video, atrévanse a subir lo que hacen. Porque si lo estás haciendo para callado, nadie lo está viendo. Estoy segura que publicarlo te va a traer muchas oportunidades”.