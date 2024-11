Venezolano denuncia ataque xenofóbico en Chile por comprar agua en “barrio alto”: “¿Cómo una persona puede creerse dueña de un país?”

El joven, residente en Chile y quien comparte su experiencia en el país a través de su cuenta de TikTok, se mostró visiblemente afectado por este incidente. "¿Quiero que ustedes me expliquen hasta cuándo va a durar esto, si siempre será así o en algún momento pasará?", comentó.

Un ciudadano venezolano denunció, a través de sus redes sociales, un ataque xenofóbico por parte de una mujer en la “zona alta” de Chile, luego de ingresar a un establecimiento para comprar agua.

Chamochyno, como es conocido en su red social, explicó que nunca había vivido una experiencia de este tipo de manera presencial, ya que los ataques y los insultos suelen ocurrir en las redes sociales, lo que lo dejó aún más impactado.

“Es increíble lo que me acaba de pasar aquí. Un ataque de xenofobia. Es el primer ataque de xenofobia que tengo en persona, porque la mayoría son por redes, por mensajes“, señaló.

El afectado detalló cómo sucedió el hecho, describiéndolo como un ataque directo a su persona en una situación que calificó de insólita.

“Estaba comprando un agua en la zona alta de Chile y escuché a una persona detrás de mí, bien vestida, una chilena, murmurando. Le pregunté si me estaba diciendo algo, pero escuché que hablaba de los extranjeros, específicamente de los venezolanos. Esta señora me dijo que ‘estaba chata de los venezolanos, que cuándo nos íbamos de su país’. Yo me quedé sorprendido y le pregunté: ‘¿pero por qué me dice eso? Si yo no estoy haciendo nada malo, simplemente estoy comprando un agua’. Ella me respondió: ‘ya vete luego, vete luego, paga que estoy apurada'”, relató.

Lo que más le impactó, dijo, fue la forma en que sintió el rechazo de la mujer chilena.

“Yo no le estaba haciendo absolutamente nada. ¿Cómo una persona puede creerse dueña de un país y sentirse con el permiso de humillar a otra solo por no estar en su país o no ser de la misma nacionalidad que ella?“, comentó.

Finalmente, reflexionó sobre la situación: “¿Quiero que ustedes me expliquen hasta cuándo va a durar esto, si siempre será así o en algún momento pasará?”.