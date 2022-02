El viernes pasado, HBO Max confirmó la tercera temporada de Euphoria, noticia ampliamente esperada por los fans.

La producción, protagonizaba por Zendaya, lanzó su segunda parte hace tan solo unas semanas, convirtiéndose en un éxito en visualizaciones.

Ahora, la posible aparición de Tom Holland en la serie parece tomar fuerza, ya que el actor volvió a decir que le gustaría ser parte del elenco que sigue la historia de Rue (Zendaya) junto a su pareja (Hunter Schafer), y su nuevo amigo Elliot (Dominic Fike), mientras los conflictos entre Maddy (Alexa Demie), Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi) van en aumento.

En entrevista con IMDb, el actor aseguró que ha estado haciendo las gestiones para unirse a la exitosa serie, pero que no ha obtenido la respuesta que quiere.

“Me encantaría estar en Euphoria, pero con Jacob Batalon (Ned Leeds en Spider-Man). Me encantaría que estuviéramos en el fondo de una de las escenas de Zendaya, sólo porque son dos de mis mejores amigos y me encantaría hacer cualquier cosa con ellos, pero también me encanta ese programa, así que sería agradable ser parte de eso”, expresó el actor.

Aún se desconoce si el actor podría participar en Euphoria. Lo cierto es que los protagonistas de Spider-Man: No Way Home se han convertido en una de las parejas favoritas de los fanáticos.

Holland se ha declarado fan de la serie e incluso ha acompañado a Zendaya al set de grabación.