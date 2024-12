Titi Ahubert revela comentario que le hizo Luis Hermosilla tras su debut en Arsmate: Abogado está recluido en Capitán Yáber

La modelo había visitado a su esposo, Daniel Sauer, otro de los principales involucrados en el caso Factop y en el caso Audios.

La modelo Titi Ahubert habló sobre sus primeros días tras empezar a subir contenido a la plataforma Arsmate, enfocada principalmente en contenido erótico.

En este contexto, dio a conocer un comentario que le realizó el abogado penalista Luis Hermosilla, por el nuevo contenido que está subiendo al sitio para adultos.

Esto, en medio de la prisión preventiva que cumple Hermosilla y el esposo de Ahubert, Daniel Sauer, dos de los principales involucrados en los casos Factop y Audios.

Ahubert y el comentario de Hermosilla desde Capitán Yáber

En conversación con LUN, Ahubert relató que “me tocó hablar con todos. Luis Hermosilla me fue a saludar. Me dio un abrazo y me dijo te pasaste, campeona“.

“Él es muy simpático y contiene mucho a los internos. Apoya mucho y es muy querido, se lleva bien con todos“, añadió ella.

Consultada sobre de qué forma compartió con todos los detenidos, detalló que “cuando hay visitas, las celdas están cerradas y ellos están en el comedor, ahí se juntan todos y hay varias mesas“.

“Las visitas son ahí. Uno está en una mesa con su gente y el otro está al lado, en otra mesa. Quiero hacer un podcast y contar cosas anecdóticas que he visto en Capitán Yáber, lo que se vive adentro”, agregó Ahubert.