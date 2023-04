Pedro Pascal figura entre las 100 personas más influyentes en el mundo en el listado anual de la revista TIME. La prestigiosa publicación nombró a líderes del mundo, artistas e íconos más destacados del año, entre los que destacan personas como Joe Biden, Jimmy Donaldson (MrBeast) e incluso Lionel Messi.

La encargada de escribir el perfil del actor chileno fue su amiga, la actriz Sarah Paulson, quien también es conocida por su papel en American Horror Story.

Paulson describió a Pedro como alguien capaz de cumplir todas las expectativas: “Él es poderoso, conmovedor, divertido y capaz de tener las conversaciones más profundas”.

La actriz destacó la belleza interior de Pedro Pascal: “Su luz interior es tan brillante que tus ojos simplemente tardan un tiempo en adaptarse. Pero ahora que lo has visto, también lo sabes”.

La actriz ganadora de un Emmy agregó: “No estoy presumiendo, simplemente soy muy afortunada de haber tenido su teléfono durante toda mi vida adulta (no, no se los daré)”.

“Pedro Pascal is the whole motherf-cking deal. Sorry, no other word will do,” writes @MsSarahPaulson #TIME100 https://t.co/ulUqiAM2KQ

— TIME (@TIME) April 13, 2023