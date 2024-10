Tiene 10 años y su sueño es conocer a Paul Mccartney: La historia del niño chileno fan de los Beatles

El padre del niño, Gonzalo Planet, miembro del programa cultural Hora 25 de TVN, relató cómo nació el fanatismo de su hijo por los cuatro de Liverpool. También contó que el pequeño aún no sabe que asistirá al concierto de este viernes en el Monumental, por lo que será una total sorpresa hasta ese día.

Paul Mccartney traspasa generaciones. Y Gabriel Planet es una muestra de aquello.

El niño chileno de 10 años es fanático de los Beatles y su sueño es conocer a sir Paul, aunque aún no sabe que aquello se hará realidad en poco más de 48 horas.

Gabriel es hijo de Gonzalo Planet, miembro del programa cultural Hora 25 de TVN, y quien relató a La Tercera cómo el pequeño conoció a los cuatro de Liverpool.

“Desde que nació le hablamos, cantamos y leímos cuentos como si entendiera, entonces aprendió a hablar y leer muy rápido. Su gusto por los Beatles fue bastante natural, nunca se lo impusimos”, contó.

Luego, siguió comentando que “un día simplemente los escuchamos tal como muchos otros grupos, pero fue muy notorio que él enganchó con las canciones de los Beatles, era sorprendente. Siempre las cantaba y nos hacía preguntas, ‘¿quiénes son? ¿cómo se llaman?’. A medida que las respondíamos iba entendiendo su mundo y conociendo más melodías y sus historias”.

También relató al citado medio que las canciones favoritas del niño son Yellow Subamarine, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Get back, Ticket to ride y el medley final del disco Abbey Road.

Planet también contó que a Gabriel le gustaría agradecerle a Paul haber terminado Now and then, y por su discografía.

Lo que el niño no sabe es que este viernes 11 de octubre se trasladarán desde Los Andes hasta el Estadio Monumental, donde Paul entregará un concierto en el marco de su gira Got Back.