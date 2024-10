Paul McCartney ya está en Santiago: Saludó a fans chilenos tras aterrizar junto a su esposa en un vuelo privado

El ex Beatle aterrizó la noche del lunes en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, y ya se prepara para el concierto agendado este viernes en el Estadio Monumental.

A varios días de su concierto en Santiago, se ha confirmado que Paul McCartney ya se encuentra en Chile.

El exintegrante de la legendaria banda The Beatles, aterrizó en la capital la noche del lunes 7 de octubre, alrededor de las 20:00 horas, en un vuelo privado.

A fines de septiembre, el artista de 82 años ya había hecho una escala técnica en Iquique antes del inicio de su gira Got Back Tour 2024, misma que lo trae al país e inició en Estados Unidos en 2022.

Esta vez, el músico británico fue recibido en sector Aviasur del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, zona en la que aterrizan los vuelos privados.

Según constató Radio Futuro, lo hizo acompañado de su esposa, la empresaria Nancy Shevell. Y antes de dirigirse junto a ella a un hotel ubicado en la zona oriente de Santiago, deslizó la ventana del vehículo que lo transportaba para saludar a sus seguidores.

El sexto concierto de la legendaria estrella en el país está programado para este viernes 11 de octubre, en el Estadio Monumental. Dicho show contempla un set de casi tres horas con clásicos de todo su repertorio; incluyendo éxitos de su carrera en solitario, con Wings, y, por supuesto, de The Beatles, con clásicos como Hey Jude y Let It Be.

También incluiría la última canción de la agrupación que lo lanzó a la fama internacional en los años 60 junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr: Now and Then, cuya realización se logró concretar gracias a la inteligencia artificial y fue lanzada en 2023.