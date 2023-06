La prestigiosa guía culinaria Taste Atlas, que se dedica a explorar y promover la diversidad culinaria de diferentes regiones del mundo, posicionó al Chancho en Piedra, como la mejor salsa valorada del mundo.

Otras salsas, como Blatjang de Sudáfrica o el Ají Criollo de Perú, quedaron por detrás del plato típico chileno.

En su sitio web, Taste Atlas realizó una reseña de la salsa nacional y la preparación correcta de este plato.

“Es una salsa chilena que es esencialmente una variación de la salsa de pebre con tomates agregados. Aparte de los tomates, contiene ajo, chiles, cebollas, aceite de oliva, sal, pimienta y perejil o cilantro”, mencionan.

Además, entrega diferentes recomendaciones de como poder probar el Chancho en Piedra: “Se recomienda servirlo con pan, sopaipillas o empanadas. El nombre chancho en piedra significa chancho sobre una piedra o chancho sobre una roca, refiriéndose a la preparación de esta salsa en un mortero de piedra”.

Por otro lado, la guía de comidas mundiales realizó un top 10 que clasifica las mejores salsas del mundo, el que se ordena de la siguiente manera:

