La gira de prensa de Quentin Tarantino por su nuevo libro, “Cinema Speculation”, contempló una aparición como invitado en la serie “Who’s Talking to Chris Wallace” de HBO Max.

En ella, se le preguntó sobre su relación con Harvey Weinstein, quien trabajó con Tarantino en nueve películas. Ambos rompieron sus vínculos en medio de la caída de Weinstein en octubre de 2017 por acoso y agresión sexual.

Tarantino admitió en su momento que estaba al tanto del comportamiento de Weinstein hasta cierto punto, pero recalcó a Wallace que nunca supo que ese comportamiento incluía la agresión sexual.

“Nunca había escuchado nada de las historias que luego salieron a la luz”, dijo Tarantino. “Escuché las mismas historias que todo el mundo había escuchado. Lo que me gustaría haber hecho es hablar con Harvey sobre ello y decirle: ‘Harvey, no puedes hacer esto’. A decir verdad, me lo imaginé como una versión de la época de ‘Mad Men’ en la que el jefe persigue a la secretaria por el escritorio. No estoy diciendo que eso esté bien. Así es como lo escuché… en esa categoría. No se habló nunca de violación ni nada por el estilo”, argumentó.

Tarantino continuó: “La razón por la que no lo hice fue porque esa es una conversación realmente difícil de tener. Me pareció patético. Sentí que lo que estaba haciendo era patético y no quería lidiar con su patetismo“.

“No pensé que fuera, ‘Ok, haces esto por mí o no vas a conseguir esta película’. Nunca escuché a ninguna actriz decir algo así“, concluyó Tarantino.

“Era simplemente, ya sabes, ‘No te metas en la parte trasera de una limusina con él’. Era fácil compartimentar eso hasta cierto punto. De todos modos, me siento mal por ello. Lo que me hace sentir mal es que me siento mal por no haber tenido una charla de hombre a hombre con él al respecto.”

Tarantino reveló en octubre de 2017 que su ex novia Mira Sorvino le confió el acoso sexual de Weinstein. “Sabía lo suficiente como para hacer más de lo que hice”, dijo entonces el director. “Había algo más que los rumores normales, los chismes normales. No era de segunda mano. Sabía que había hecho un par de estas cosas. Me gustaría haber asumido la responsabilidad de lo que escuché. Si hubiera hecho el trabajo que debía hacer entonces, habría tenido que no trabajar con él”, finalizó.